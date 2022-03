Mario Cimarro revela cómo ha cambiado durante sus 10 años fuera de la pantalla chica: "Ya no confío tan fácil" El actor cubano abrió su corazón para expresar los cambios cruciales que ha vivido en estos años ahora que ha regresado triunfal a Pasión de Gavilanes 2. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mario Cimarro continúa dando de qué hablar desde su regreso triunfal como Juan Reyes en la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes que Telemundo estrenó el pasado 14 de febrero. La exitosa telenovela catapultó al cubano hacia la fama hace casi dos décadas y lo convirtió en uno de los galanes favoritos del género telenovelero. A pesar del éxito sin precedentes de la producción colombiana, Cimarro permaneció alejado de las pantallas durante aproximadamente una década. Lógicamente mucho ha cambiado para él desde entonces y así lo dejó claro. "Ya no confío tan fácil. Como actor, uno nutre mucho el niño interior y se entrega al proceso, pues la imaginación es fundamental para interpretar", explicó el histrión al diario El Tiempo de Colombia durante una entrevista de reciente publicación. "Esa inocencia hay que tratar de mantenerla intacta como profesional, pero no como persona". La secuela de la exitosa telenovela es protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown y entre sus múltiples sorpresas muestra a una nueva generación de gavilanes –hijos de los protagonistas originales– y varios villanos y villanas que atentarán contra la familia Reyes-Elizondo. Mario Cimarro Credit: TELEMUNDO Mario Cimarro Mario Cimarro en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cimarro ha sorprendido con los renovados bríos que la ha inyectado a su personaje y que, según él mismo ha confesado a People en Español, a pesar de 18 años de ausencia en las pantallas nunca fue olvidado por los fans. "En estos últimos 18 o 19 años los fans no han dejado descansar a Juan Reyes y se han encargado de mantenerlo vivo", explicó el actor. "Ya sea a través de fan mail, presentaciones en vivo o cameos donde Juan ha continuado teniendo un sinnúmero de experiencias y vivencias muy interesantes".

