Mario Cimarro rompe el silencio: ¿estará en Pasión de gavilanes 2? El actor no acabó en su día de la mejor manera su relación laboral con Telemundo. "Yo fui vetado", denunció en su momento. ¿Qué pasará con él? Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que Telemundo anunció que producirá una segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes muchos se preguntan qué pasará con Mario Cimarro. El actor, que encabezó junto a Danna García hace casi dos décadas en Colombia esta inolvidable historia, no terminó en los mejores términos su relación laboral con la cadena. "Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años", llegó a revelar en 2019 en un video que compartió en Instagram. Para tranquilidad de sus fans, el galán de 50 años realizó este martes una transmisión en vivo en Instagram en la que aseguró que "cada día está más cerca" la posibilidad de volver a interpretar a Juan Reyes en la nueva temporada de Pasión de gavilanes. "Cada día está más cerca la posibilidad de que Juan Reyes, ese Gavilán que tanto queremos, despliegue sus alas y vuelva a volar otra vez en la temporada 2", aseveró. Mario Cimarro Mario Cimarro | Credit: TELEMUNDO; Mezcalent Respecto al conflicto que tuvo en su día con la compañía y que muchos creían que le iba a impedir volver a formar parte de esta historia, el también protagonista del melodrama El cuerpo del deseo explicó que "todo eso pasó en un Telemundo que ya no existe". "Telemundo hoy en día no tiene esa gente ahí, esa gente puede estar ahí tratando de fastidiar y tratando de lastimar porque están fuera de la jugada, así son los enemigos. El Telemundo de hoy en día está liderado por gente visionaria como Marcos Santana, gente con una visión increíble", aseveró. "Ustedes sabían que de las pocas empresas de televisión que durante toda la pandemia se mantuvieron dándole trabajo a cientos y cientos de personas fue Telemundo. Eso fue gracias a la visión y los protocolos de seguridad que Marcos Santana implementó". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, que recientemente hizo pública la batalla que afronta su madre contra el Alzheimer, pidió a sus seguidores que se mantengan tranquilos ya que "todo va por buen camino". "Como ya saben Telemundo, el nuevo Telemundo, tiene los derechos de esta historia y ellos decidirán si su gavilán está o no está y todos queremos que esté, así que positivos mi gente".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Mario Cimarro rompe el silencio: ¿estará en Pasión de gavilanes 2?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.