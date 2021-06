¿La escupió? Mario Cimarro hace frente a las declaraciones de Lorena Meritano Los actores trabajaron juntos en la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes se ha convertido con el paso de los años en uno de los clásicos del género de las telenovelas. Quizás por eso el melodrama protagonizado por Danna García, Mario Cimarro y compañía sigue dando de qué hablar a casi dos décadas de su estreno, especialmente ahora que Telemundo planea producir muy pronto una secuela. A lo largo de todos estos años, han sido muchas las anécdotas que han compartido sus protagonistas sobre las grabaciones del melodrama que han dado mucho de qué hablar, como cuando la villana de la historia, Lorena Meritano, reveló en una transmisión en vivo en Instagram que Cimarro la llegó a escupir de verdad en una de las escenas de la telenovela. "Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto", compartió en su momento la inolvidable Dínora Rosales, quien tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram. Mario Cimarro y Lorena Meritano Lorena Meritano y Mario Cimarro | Credit: Mezcalent (x2) Aunque en su momento guardó silencio sobre las declaraciones que hizo su compañera, el galán quiso pronunciarse recientemente sobre lo que realmente sucedió en la escena. "Y esto lo voy a decir no con el ánimo de contradecir ni crear nada desfavorable en contra de mi adorada y querida compañera Lorena Meritano", comenzó aclarando Cimarro, quien mantiene en la actualidad una excelente relación con la actriz de origen argentino. "Tengo entendido por lo que ustedes me han escrito que ella dijo que yo en una escena improvisé cuando estaba amarrado y para darle veracidad a lo que estábamos haciendo la escupí y bueno yo jamás he escupido a nadie y si no muéstrenme dónde está", desmintió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también protagonista de exitosas telenovelas como El cuerpo del deseo y Mar de amor recreó la escena para demostrar frente a cámara que la actriz no recibió ningún escupitajo. "Como están viendo Lorena no recibió absolutamente nada más que aire en su rostro, en su pecho, en su linda cabellera", quiso dejar claro el intérprete de 50 años.

