Mario Cimarro: "Visualmente el público se reencontrará con el universo de sus gavilanes con una óptica y visión cinematográfica que eleva la magia a otro nivel" El actor cubano retoma su personaje de Juan Reyes en la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes que Telemundo estrena el 14 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mario Cimarro Mario Cimarro | Credit: TELEMUNDO Tras una década alejado de la pantalla de Telemundo, Mario Cimarro regresa por la puerta grande a la cadena hispana el lunes 14 de febrero como uno de los seis protagonistas de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela que hace casi dos décadas lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los galanes favoritos del público a nivel mundial. A pocas semanas para su esperado regreso, el actor cubano cuenta en exclusiva a People en Español todos los detalles de su participación en esta historia original de Julio Jiménez. ¿Cómo y cuándo llega a ti el primer acercamiento para formar parte de Pasión de gavilanes 2? No recuerdo bien, pero creo que a finales del verano o principios del otoño 2020 comenzaron las pláticas con mi representación. ¿Tuviste que pensártelo mucho antes de dar el sí definitivo? En realidad con Pasión de gavilanes, ni la primera ni ahora la segunda, hubo mucho que pensar. Juan Reyes Guerrero es un entrañable personaje dentro de una gran historia. Mario Cimarro Mario Cimarro en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO ¿Hubo alguna condición que pusiste para participar o tal vez algún requisito que tenía que cumplirse sí o sí para que te animaras a formar parte del proyecto? A modo de sugerencia, no requisito, planteamos la participación nuevamente del director de la temporada uno, Rodrigo Triana, y del escritor Julio Jiménez. ¿Cómo fue ese primer día en el que volviste a adentrarte casi 20 años después en la piel de Juan Reyes? Es curioso porque en estos últimos 18 o 19 años los fans no han dejado descansar a Juan Reyes y se han encargado de mantenerlo vivo, ya sea a través de fan mail, presentaciones en vivo o cameos donde Juan ha continuado teniendo un sinnúmero de experiencias y vivencias muy interesantes. ¿Y el reencuentro con Danna García en escena ya cada uno en personaje cómo fue? El reencuentro con los cinco fue entrañable, logramos hacer un dream team que funcionaba y funciona a la perfección. Pasión de gavilanes tenía muchas aristas que entre todos, Danna, Paola, Natasha, Michel y Juan Alfonso, supimos engranar y crear ese universo mágico que el público añora y disfruta tanto. Mario Cimarro Mario Cimarro y Danna García | Credit: TELEMUNDO En la historia han pasado 20 años, tu personaje es padre de 3 jovencitos… ¿Qué tan cambiado veremos en esta temporada a Juan Reyes respecto a 2003? El gran conflicto de Juan en la temporada uno fue ser padre sin serlo, a pura intuición campesina, padre de sus hermanos menores y mantener a la familia unida y balancear esto con el amor por una mujer que está fuera de su liga. En la temporada 2 pasaron 20 años y Juan creó su propia familia, tres hijos con esta mujer inalcanzable, un negocio exitoso con el único talento que tiene, sus manos, el trabajo en el campo, los caballos. Juan con la sabiduría y nobleza que lo caracteriza sabe de su bendición que no da por sentado: el tener, cuidar, mantener y hacer feliz a esta mujer que pertenece a una clase social diferente y de su rol unificador familiar, velando no solo por el núcleo que creó con Norma, sino velando muy de cerca por el de sus hermanos. Mario Cimarro Mario Cimarro en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO ¿Qué nos puedes avanzar sobre el rumbo que tomará la relación de Norma y Juan Reyes? Con la intuición, sabiduría campesina innata, nobleza y temple que lo caracteriza y con veinte años de matrimonio este Romeo está tan o más enamorado de su Julieta que nunca y será capaz de lo imposible por protegerla y hacerla feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿El rumbo que tomará tu personaje en esta temporada te sorprendió? Actuar si se desmenuza cuidadosamente es como resolver una ecuación matemática. Por ende, hay situaciones y conflictos que desmenuzar para que la magia continúe. ¿Cómo definirías esta nueva temporada de Pasión de gavilanes? Como una superproducción que no escatima recursos. Visualmente el público se reencontrará con el universo de sus gavilanes con una óptica y visión cinematográfica que eleva la magia a otro nivel.

