Mario Cimarro "decepcionado" ante lo que le está sucediendo a su personaje Juan Reyes en Pasión de gavilanes 2 El actor cubano opinó en un reciente Instagram Live sobre el inesperado rumbo que está tomando la historia de amor de Norma y Juan en la nueva temporada de Pasión de gavilanes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor que viven Danna García y Mario Cimarro en la ficción se tambalea en la nueva temporada de Pasión de gavilanes. El matrimonio de Norma y Juan Reyes no atraviesa su mejor momento y actualmente pende de un hilo luego de que este jueves se emitiera por Telemundo a las 10 p. m., hora del Este, el tan anunciado "gran evento" que prometía cambiar el rumbo de esta historia. Aunque su relación como pareja venía desgastándose, no fue hasta anoche cuando su historia de amor saltó por los aires después de que Norma encontrara a su marido besando a Rosario Montes, un acto que –si bien fue fruto de un impulso de Juan como represalia por haberla encontrado abusando de su hijo– la mayor de las hermanas Elizondo no está dispuesta a perdonar. El inesperado rumbo que está tomando la relación de Norma y Juan en la nueva temporada de Pasión de gavilanes no solo ha decepcionado a muchos fanáticos de esta hermosa pareja, sino también a Cimarro, tal y como lo reconoció este jueves en un Instagram Live. "Yo también cuando lo leí pensé exactamente igual que ustedes, estoy muy decepcionado con todo esto que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables. Definitivamente no vale que terminen así", comentó el actor cubano. Pasión de gavilanes Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan Reyes) | Credit: TELEMUNDO El también protagonista de exitosos melodramas como El cuerpo del deseo y Mar de amor no parece estar muy de acuerdo con el rumbo que está tomando su personaje. "Ahorita esta historia lo está poniendo en algo verdaderamente intenso y dramático. Yo sigo diciendo, igual que ustedes, no es justo todo esto que le esté pasando. ¿Cómo este hombre tan bueno, tan perfecto, tan adorado que la mujer lo trate mal, le cachetee delante de los hijos, no le quiera hacer el amor? ¿Por qué no le quiere hacer el amor? ¿Se puso feo Juan o qué? ¿Se engordó o qué? No, no, no. Él no se merece eso", opinó el galán de 50 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cimarro, quien cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, se preguntó si después de todo lo ocurrido Norma y Juan van a poder seguir juntos. "También hay que ponerse en los pantalones de ella. A pesar de que ella no se está portando muy bien con él, pero que ella vea a su Juan besando a Rosario uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo, no sé, no sé", expresó el intérprete de 50 años. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

