Mario Cimarro publica su primera imagen con Danna García en el set de grabación de Pasión de gavilanes 2 Los actores graban en Colombia la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo justo cuando se están cumpliendo 18 años del estreno de la primera temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pasión de gavilanes Mario Cimarro y Danna García en 2003 | Credit: TELEMUNDO 18 años después, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo están de regreso en Telemundo con una segunda temporada de la exitosa historia que cautivó en su día al público. La telenovela, que ya se graba en Colombia con un elenco renovado, reúne nuevamente en un set de grabación a Danna García y Mario Cimarro, los inolvidables Norma y Juan Reyes. Este viernes, con motivo del 18º aniversario del estreno del melodrama que le dio la vuelta al mundo, el reconocido galán de origen cubano compartió una instantánea a través de sus historias de Instagram que hizo las delicias de los fanáticos de Pasión de gavilanes. Se trata de la primera imagen, 18 años después, de Norma y Juan Reyes de nueva cuenta en un set de grabación listos para volver a enamorar a la audiencia con su química. "Happy birthday Pasión de gavilanes", escribió Cimarro junto a la foto. Pasión de gavilanes Mario Cimarro y Danna García en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Mario Cimarro "Celebrando este cumpleaños preparándoles la segunda temporada", agregó. La secuela de Pasión de gavilanes, que contará con 5 de sus 6 protagonistas originales, centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, dos décadas después, los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia cuando un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que nuevamente pondrán a prueba su amor y lealtad. Pasión de gavilanes 2 se estrenará en 2022 por Telemundo.

