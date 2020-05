Marielena Dávila: "Mi madre me ha enseñado a ser humilde y a tener los pies en la tierra" La hija de Chiquinquirá Delgado retoma su carrera como actriz tras varios años ausente en la televisión como parte del elenco de 100 días para enamorarnos, el nuevo drama de Telemundo. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras varios años alejada de la televisión, Marielena Dávila, la hija de Chiquinquirá Delgado, retoma su carrera como actriz en la piel de Sol, una joven ‘muy traviesa’ que dará mucho de qué hablar en el recién estrenado nuevo drama de Telemundo 100 días para enamorarnos, que la cadena transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. En entrevista exclusiva con People en Español, la joven nos comparte todos los detalles de su participación en esta historia y nos cuenta cómo es su relación con su progenitora. "Si llegase el proyecto correcto claro que me gustaría actuar con mi mamá. La adoro" ¿Cómo llega 100 días para enamorarnos a tu vida? 100 días para enamorarnos llegó a mi vida a través de una audición. Me enviaron un monólogo y lo grabé en un cuarto de hotel porque estaba de viaje y afortunadamente funcionó mi grabación informal (ríe). Image zoom Marielena Dávila Cortesía TELEMUNDO ¿Cómo nos presentarías a Sol? Sol es una chica muy divertida y muy, muy traviesa. Creo que es la primera vez que me toca hacer un personaje que se tambalea en la línea entre el bien y el mal. Disfruté muchísimo grabar todas sus escenas. "En 100 días para enamorarnos encontré una historia que refleja la vida real. Me encantó y sé que les va a encantar a todos ustedes" Llevábamos años sin verte en pantalla, ¿qué has estado haciendo durante estos últimos años? He estado estudiando mucho, me mudé a Los Ángeles y realmente también me tomé un tiempo para lidiar con mi Hashimoto, la enfermedad autoinmune que tengo en mi tiroides, que bueno gracias a Dios está mucho mejor hoy en día. ¿Qué encontraste en esta serie que te motivó a regresar a la televisión? En 100 días encontré una historia que refleja la vida real. Los seres humanos siento que nos contradecimos todos los días, cometemos errores, nos equivocamos, no somos perfectos y esta historia es así, es muy, muy real. Me encantó y sé que les va a encantar a todos ustedes también. Image zoom Marielena Dávila es Sol en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO ¿Hay algún parecido entre Sol y tú? Creo que no mucho (ríe). Sol es bien distinta a mí y bueno la tendrán que conocer, pero creo que no hay mucho parecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál ha sido la enseñanza más valiosa que has recibido de tu mamá? Creo que el ser humilde y tener los pies en la tierra. Siempre digo que me acuerdo de ir al canal en Venezuela cuando yo era chiquita y ver que mi mamá trataba con el mismo respeto a todo el mundo. Trataba con el mismo respeto a la señora que, por ejemplo, le arreglaba su vestuario que al presidente de la compañía y siento que ese ha sido mi ejemplo a seguir. Eso lo aprendí de ella. ¿Cómo es hoy en día la relación entre ustedes? La adoro, es mi mamá. Image zoom Marielena Dávila y su mamá Chiquinquirá Delgado Instagram Marielena Dávila ¿Te gustaría actuar algún día junto a ella? Claro, si llegase el proyecto correcto claro que me gustaría hacer algo con ella. ¿Cómo se definiría Marielena en esta época de su vida? Feliz, gracias a Dios sana en medio de esta pandemia. Siento que estoy reinventándome, iniciando muchas cosas nuevas, positivas y muy, muy emocionada por la novela. ¿Cómo te visualizas dentro de unos años? No sé, creo que siempre creciendo, siempre aprendiendo, evolucionando, profesionalmente como actriz y como cantante que son mis dos pasiones. Me visualizo sana, muy sana, con mi tiroides y siempre con mi familia y mis seres queridos sanos y plenos. ¿Por qué hay que ver 100 días para enamorarnos? Muchas razones. Van a reírse mucho, van a llorar también y como dije anteriormente creo que se van a sentir identificados con la historia. Los personajes son muy reales. Siento que Telemundo de verdad puso todo su corazón en hacer que este proyecto sea superespecial. Para mí en el ambiento personal fue una experiencia muy enriquecedora, realmente me llevo muchos amigos de este proyecto. Nos llevábamos muy, muy bien fuera de cámara. Siempre que no estábamos grabando igual siempre estábamos juntos en alguna cena, en alguna reunión y creo que esa compenetración y esa amistad la van a ver reflejada en pantalla y les va a encantar. 100 días para enamorarnos se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

