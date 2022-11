Primera actriz de telenovelas regresa a la actuación 20 años después de su retiro En el año 2001 decía adiós a la pantalla chica con su última serie Caríssima. Dos décadas más tarde, la venezolana y compañera del recordado Diego Bertie en varias producciones, está de regreso para alegría de su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de Angelique Boyer, Marlene Favela o Marjorie de Sousa, hubo otras actrices que, como ellas, llenaron la pantalla chica de historias inolvidables de telenovela. Los años 90 y comienzos del 2000 fueron etapas de grandes producciones televisivas más allá de México y Colombia. Países como Venezuela, dícese cuna de estas series, Perú y Argentina eran exportadores de títulos mundialmente aplaudidos. Uno de los rostros y talentos más queridos y respetados de aquel entonces fue Maricarmen Regueiro, primera actriz venezolana que compartió dos protagónicos con el fallecido Diego Bertie: Natacha y Cosas del amor. Diego Bertie y Maricarmen Regueiro Diego Bertie y Maricarmen Regueiro | Credit: Portada de la telenovela 'Cosas del amor' En 2001, la carismática venezolana dijo adiós a la actuación por decisión propia para dedicarse a su vida familiar. Desde entonces, nunca más se supo de ella... Hasta ahora. Maricarmen nunca se dejó ver en eventos públicos ni mucho menos en las redes sociales. Era como si se la hubiese tragado la tierra. Pero sus trabajos seguían recopilando éxitos alrededor del mundo gracias a historias tan significativas del género como Cristal, La Intrusa, Señora y Mi amada Beatriz, entre otras. Pero de repente, las redes se llenaron estos días de imágenes actuales de la actriz que anunciaban su esperado regreso a la actuación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es. No será en televisión, al menos de momento, pero sí en el teatro, su gran escuela y donde se formó durante sus años de aprendizaje. Maricarmen se presentará en Caracas con Reputación dudosa, una obra con la que el equipo dará 5 funciones. El estreno será este próximo 16 de noviembre, y le seguirán los días 18, 19, 20 y 25. Será en el Centro Cultural BOD, de la capital venezolana. Las reacciones de sus fans y compañeros de profesión han sido inmediatas y todas ellas en un tono muy alegre y positivo. Muchos daban ya por impensable su regreso, así que esta noticia les ha devuelto la esperanza de volver a verla repartir magia con sus puestas en escena, como siempre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primera actriz de telenovelas regresa a la actuación 20 años después de su retiro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.