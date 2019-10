Así lucen hoy los actores de la telenovela Prisionera de amor 25 años después de su estreno By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Han pasado más de dos décadas del debut en la pantalla chica de la telenovela Prisionera de amor. ¡Mira qué ha sido de los protagonistas de este recordado culebrón! Empezar galería El elenco Image zoom IG/Lorena Meritano Lorena Meritano, Saúl Lizaso y Maribel Guardia formaron parte de esta telenovela. Advertisement Advertisement Maribel Guardia Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La actriz interpretó el papel de Cristina Carbajal, una mujer a la que se le culpó injustamente de la muerte de su esposo y pago 10 años por el crimen que dejó a sus hijas sin padres. Saúl Lizaso Image zoom Ann Summa/Getty Images Dio vida al protagonista, José Armando Vidal. Advertisement Lorena Meritano Image zoom IG/Lorena Meritano Interpretó a uno de las antagonistas, Esther. Su batalla Image zoom Instagram/Lorena Meritano Oficial La actriz ha pasado por 10 cirugías y 16 quimioterapias debido al cáncer de mama. Iran Eory Image zoom Gianni Ferrari/Cover/Getty Images La fallecida actriz interpretó el papel de Eloísa, una de las tías que crió a las hijas de los personajes de Maribel Guardia. Advertisement Advertisement Advertisement Eduardo Santamarina Image zoom uriel santana Hizo de Rodrigo Miranda. Su proyecto más reciente Image zoom Cortesía TELEMUNDO Eduardo Santamarina estuvo en la última temporada de la serie de Telemundo La reina de sur. Leticia Calderón Image zoom Mezcalent La mexicana también participó en la telenovela como Consuelo. Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo proyecto Image zoom Instagram El corazón nunca se equivoca Se la vio en la telenovela El corazón nunca se equivoca. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

