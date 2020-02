Mariana Torres no podía imaginarse cuando José Ron la animaba a formar parte de las filas de Televisa que años más tarde terminaría protagonizando su primera telenovela en la empresa con el talentoso actor mexicano. ¿El resultado de su unión? Una química explosiva que podemos ver de lunes a viernes por Univision a las 8 p.m., hora del Este, en Ringo, melodrama que se encuentra desde su estreno entre los programas más vistos del prime time hispano.

¿Qué tiene Mariana Torres de Julia Garay?

Me parece que encontré mucha similitud en que es una mujer de valores a la que le gusta ser justa y ver por su familia y que incluso pone a los demás antes que a ella. Eso igual no es lo ideal, pero muchas veces yo también lo hago, dejo de pensar un poco en mí para complacer a los demás, que los demás son mi familia y mis amigos que al final son mi felicidad.

Image zoom Mariana Torres, protagonista de Ringo.

¿Qué aprendizaje te dejó el personaje?

Es como bien bonito porque el recorrido del personaje también me ha llevado a eso en mi vida personal. Al final el aprendizaje con Julia, y que ha sido también mío, es ver siempre por ti y no tener miedo a decir que no. El aprender a poner límites en tu vida, sobre todo con las personas porque estar justo complaciendo a los demás hace que igual tú no seas feliz en muchas cosas. Y ese fue el aprendizaje de Julia que al final yo también lo he encontrado.

¿Qué tal la química en el set con José Ron?

La verdad impresionante. Sí fue una química padrísima. Ya lo conozco desde hace tiempo, de hecho él, me acuerdo perfecto, fue de los primeros actores que yo conocí que trabajaban en Televisa y siempre me decía ‘Mariana te tienes que venir a esta empresa, es que a ti aquí te puede ir muy bien’. Como que siempre me echó muchas porras y padrísimo porque en mi primera telenovela en Televisa me tocó trabajar con él. Es un gran compañero, gran actor, generoso. Es muy fácil trabajar con él porque se entrega, entonces te abre como unas posibilidades padrísimas como actriz. Tuvimos muchísima química. La verdad es que hasta yo me sorprendía. En pantalla si era como magia la química que tuvimos como pareja.

¿Alguna anécdota graciosa o incómoda que nos puedas compartir de las grabaciones?

Me divertí muchísimo, todo el tiempo había algo de qué reírse porque también fue una novela muy ligerita donde había mucha comedia. Mi personaje no podía entrar tanto en la comedia pero bueno detrás de cámara siempre había muchas risas con Luz Edith Rojas, Jorge Poza… Pero no recuerdo ahorita así alguna en concreto.

¿Te esperabas el éxito de Ringo?

Uno siempre hace los proyectos entregando todo con todo el corazón. Sabía que era una gran historia, con un gran texto, un gran elenco y una increíble producción cuidando muchísimos detalles y obviamente esperas que le vaya bien y sabes que tiene todo el potencial para que tenga éxito; sin embargo, el éxito muchas veces depende de tantas cosas que uno no puede vivir pendiente de eso. Qué maravilla que le esté yendo bien y que la gente la esté viendo porque es una historia de amor 100% familiar donde también estamos regresando como al orgullo de hacer ese tipo de telenovelas donde no hay morbo ni violencia. Esta es una historia bien bonita entonces yo creo que por eso mismo es el éxito porque para empezar había mucha química y armonía detrás de cámara. Es un proyecto donde te sientas a disfrutar y a desconectarte un ratito.

Ringo se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.