Mariana Seoane deja atrás las villanías y se vuelve madre en Tierra de esperanza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision Tras muchos años siendo la villana de la historia, la actriz y cantante mexicana interpreta a Bernarda Rangel, una madre soltera dispuesta a todo por proteger a sus hijas en el nuevo melodrama estelar de Univision que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios. Empezar galería Doloroso pasado Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision "Estoy muy feliz porque este personaje es una mujer con los ovarios bien puestos. Ella ha sufrido mucho. Sufrió desde muy jovencita, entonces se ha vuelto dura, [pero] tiene un corazón muy noble. Es veterinaria, cosa que me encanta [porque] amo los animales", contó en una entrevista para el programa Hoy. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adiós a las villanías Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision "Está muy padre la historia porque a mí me ha permitido como actriz tener un juego increíble, dejar atrás a las villanas y volverme madre", señaló. 2 de 8 Ver Todo Madre de 2 Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision Y es que su personaje tiene dos 2 hijas: Valentina (Sofía Castro) y Regina (Clarisa González). "Ella de joven sufrió una violación y entonces como que las sobreprotege, quizás a veces es un poco exagerada, pero se justifica". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tiene un porqué Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision "Es un personaje muy noble, es muy bonito. La gente va a entender por qué ella es así", comentó Seoane. 4 de 8 Ver Todo Se ve en su mamá Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision Aunque no tiene hijos en la vida real, la actriz y cantante ha logrado conectar de una manera muy especial con su personaje. "Me pasa algo muy particular y me pasa mucho con Sofía, que yo la veo y me recuerda cuando yo era de esa edad y me veo en mi mamá, entonces las escenas no sabes cómo me conecto". 5 de 8 Ver Todo ¿Y el amor? Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision Si bien su personaje está cerrado al amor desde hace muchos años, "ella está enamoradísima de Marco (Luis Roberto Guzmán) desde jovencita". "Tuvieron ahí una situación muy fea que no la voy a contar porque necesitamos que vean la novela". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mujeres con carácter Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision Seoane destacó que "las mujeres de esta novela tienen carácter, que eso está muy padre. Desde la protagonista". 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Mariana Seoane Credit: TelevisaUnivision No dejes de ver a Mariana Seoane en el gran estreno de Tierra de esperanza el próximo martes 1 de agosto a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

