Mariana Seoane confiesa que actores le han pedido perdón por excitarse en escenas de cama Contrario a lo que aseguran sus compañeros del medio, la actriz mexicana reconoce que sí se llega a sentir algo durante la grabación de ese tipo de escenas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mezcalent Si hay una actriz que ha protagonizado un sinfín de escenas subidas de tono a lo largo de su carrera esa es Mariana Seoane. Como villana de exitosos melodramas de Televisa como Por ella soy Eva (2012), La Tempestad (2013) y Hasta el fin del mundo (2014), la actriz y cantante mexicana ha podido mostrar su lado más sensual en la pequeña pantalla, protagonizando numerosas escenas de cama con algunos de los actores más atractivos del momento. ¿Pero será que algún compañero ha llegado a tener alguna erección durante la grabación? "Sí, varios, por no decir todos", respondió con total sinceridad la artista de 45 años en una reciente entrevista para el programa de televisión Confesiones (TLnovelas). Seoane, quien está a punto de superar el millón y medio de seguidores solo en Instagram, reconoció que "cuando uno está trabajando con el cuerpo, el cuerpo siente". "Imagínense el hombre […] está reaccionando a una mujer que está enfrente de él que está con unas mariposas en los pezones [y] en calzones, tocando, besando, entonces hay química, hay intercambio de saliva, hay cosas que se dan… Yo no te voy a decir mentiras y el hombre pues de pronto si siente algo pobrecito, ¿cómo lo separa?", comentó Mariana. Mariana Seoane Mariana Seoane | Credit: Mezcalent La actriz, quien actualmente ejerce como jueza de la competencia de baile Así se baila (Telemundo), aseguró que cuando eso llega a pasar nunca se siente ofendida. "Yo no me sentía ofendida porque enseguida te piden perdón", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no quiso dar nombres, Seoane compartió que la química que tuvo en un set de grabación con algunos de sus compañeros de profesión llegó a trasladarse a la vida real. "Muchas veces se da, otras veces no. Obviamente es cosa de los dos y entender que bueno hasta aquí llega el personaje y ya tú te vas a tu casa a bañarte con agua helada", dijo entre risas.

