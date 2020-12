Close

La suerte de Loli ¡detecta un caso positivo de coronavirus entre su elenco! La actriz que contrajo la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo virus SARS-CoV-2 dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo iniciará el 2021 por la puerta grande con el esperado estreno de La suerte de Loli, una nueva comedia romántica que marca el debut en la cadena de Silvia Navarro. La ficción, que toma forma desde principios de octubre en Telemundo Center, en Miami, vio recientemente frenadas sus grabaciones debido a un caso de COVID-19 entre su elenco. Image zoom La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO Se trata de Mariana Seoane, quien dio positivo en una de las numerosas pruebas que la cadena realiza a sus actores para precisamente detectar posibles casos y poder aislarlos a tiempo. "Soy positiva al COVID. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo, por eso ya me aislaron", informó la actriz mexicana el pasado fin de semana en las redes sociales. "Yo que estoy haciendo un proyecto gracias a Dios puedo checarme y pudieron detectármelo a tiempo antes de contagiar más y ahora estoy en cuarentena por supuesto, pero la gente que no se hace pruebas obviamente sale y hace su vida normal y está uno contagiando sin saber", agregó la que fuera villana de exitosos melodramas como Hasta el fin del mundo y Por ella soy Eva. Image zoom Mariana Seoane | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la también cantante de 44 años resultó ser en un inicio asintomática por lo que apenas ha experimentado un pequeño malestar general en su cuerpo. "Yo muy contenta, primero Dios porque voy muy bien con el covid. Hoy ha sido un buen día. Casi no he sentido como ese medio malestar en el cuerpo. Bueno, ya tengo un síntoma, perdí el olfato, ni modo de los males el menos", compartió este lunes la actriz a través de Instagram. People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer qué medidas se están tomando y cómo afecta este caso a las grabaciones de la telenovela, pero hasta la publicación de la nota no habíamos recibido ninguna respuesta por parte de la cadena.

