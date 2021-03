Close

Mariana Seoane agradece apoyo de Christian Chávez en su momento más difícil mientras grababa La suerte de Loli La actriz y cantante mexicana acaba de concluir en Miami su participación en la telenovela de Telemundo que protagoniza Silvia Navarro y en la que también actúa el exRBD. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras seis meses de risas, compañerismo y momentos inolvidables tanto delante como detrás de cámaras junto a un grupo de trabajo extraordinario en La suerte de Loli (Telemundo), lo raro hubiera sido que Mariana Seoane no se hubiera emocionado al grabar la semana pasada su última escena. "No sabes cómo lloré el día que terminé el set de mi casa", confiesa la actriz mexicana en entrevista con People en Español. "¿A quién no le va a costar despedirse de un proyecto tan bonito, con tanta luz, tanta risa, tanta alegría, tan buenos compañeros y en medio de una pandemia donde la verdad es que fue una suerte poder trabajar todos?". Aunque por un lado siente tristeza de acabar un proyecto tan especial en su carrera que le permitió mostrar una faceta como actriz completamente diferente a todo lo que había hecho hasta ahora; por otro, la también cantante no veía la hora de regresar a su país, México, para poder reencontrarse con su madre, a quien no ve desde que hace más de medio año viajó a Miami. "Nunca desde que nací había dejado tanto tiempo de ver a mi mamá", confiesa. La intérprete de éxitos como 'Me equivoqué' y 'La Malquerida' reconoce que fue muy difícil para ella estar lejos de su progenitora, especialmente cuando ambas se contagiaron de covid-19. "Mi mamá se enfermó al mismo tiempo que yo de covid en México, ella sí fue a dar al hospital y yo pasé una semana donde pensé que no iba a volver a verla", se sincera. "Fueron momentos bien difíciles, pero ofrecí todo a Dios, le ofrecí que iba a tener una superbuena actitud durante todo el proceso de la enfermedad pero que pudiera volver a ver a mi mami". Image zoom Mariana Seoane es Melissa en La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO Lejos de su familia y aislada del exterior mientras batallaba contra la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, Christian Chávez –su compañero en la telenovela – se convirtió en su gran apoyo en esos difíciles momentos. "Ahí es donde se vuelve la gente que está contigo entrañable. Ahí Christian [Chávez] siempre estuvo cerca de mí por cualquier cosa que yo necesitara, dándome su apoyo, su cariño", comparte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que ambos artistas hicieron muy buen clic durante las grabaciones y su estancia en Miami a pesar de que sus personajes apenas tenían interacción dentro de la historia. "Christian Chávez es mi bebé. No sabes qué regalo, una hermandad hermosa. Lo quiero con toda mi alma". Image zoom Christian Chávez y Mariana Seoane | Credit: Mezcalent (x2) Pero el exintegrante de RBD no es la única amistad que se lleva Seoane de La suerte de Loli. "Vince Miranda también, Gisella, Rodrigo Vidal, Liz Dieppa, que sale de mi hija, me llevo amistades entrañables, además del éxito de este proyecto", asevera.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Mariana Seoane agradece apoyo de Christian Chávez en su momento más difícil mientras grababa La suerte de Loli

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.