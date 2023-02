ENTREVISTA Mariana Garza: "Es la primera vez que trabajo con mi hija en televisión y tiene muchos significados" La actriz y cantante mexicana comparte escena en la telenovela Vencer la ausencia (Univision) con su hija María Perroni (Rayo), quien curiosamente también es su hija en la ficción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 10 años alejada de los melodramas mexicanos, Mariana Garza no dudó en decir 'sí' cuando la productora Rosy Ocampo y su director de escena Benjamín Cann se pusieron en contacto con ella para invitarla a formar parte de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este. "La última telenovela que hice, Mentir para vivir (2013), fue también con Rosy y también dirigida por Benjamín Cann, que es mi maestro desde hace 34 años", cuenta a People en Español la actriz y cantante mexicana. Pero, sin duda, lo que definitivamente la llevó a aceptar con los ojos cerrados la invitación sin conocer nada del personaje fue el hecho de poder compartir por primera vez foro de grabación con su hija María Perroni, quien interpreta a una de las cuatro protagonistas femeninas de la historia. "La invitación principalmente de inicio fue para María, mi hija, que es quien hace el personaje de Rayo", confiesa. "En la telenovela, por cómo está escrita, aparecía mi personaje en una actuación especial de su mamá y es lo que detona el que Rayo comience a vencer la ausencia". Madre e hija habían compartido escenario años atrás en una producción de teatro, pero nunca habían trabajado juntas en una telenovela. "En televisión es la primera vez que estamos juntas y tiene muchos significados", reconoce la exintegrante del grupo musical Timbriche, "porque no solamente estamos compartiendo ficción como madre e hija sino también con mi maestro, Benjamín Cann, que es el director con el que yo he aprendido no solamente muchas cosas obviamente para desarrollar mis personajes– porque he hecho con él varias telenovelas y teatro también–, sino como mujer". El trabajo de María no necesita ninguna recomendación. Y eso es lo que más gusto me da. Siempre se ha ganado todas las oportunidades que ha tenido por el trabajo que hace — Mariana Garza Tanto para Mariana como para el padre de María, Pablo Perroni, era "importantísimo" que su hija comenzara su carrera en la televisión –en teatro trabaja desde los 6 años– cobijada por un equipo de trabajo como el de Vencer la ausencia. "Rosy Ocampo es una productora que lleva muchísimos años trabajando con y para niños, que todo su equipo trabaja y conoce lo que hay que tener de cuidado con un menor", asevera. "Y también que arrancara mostrando qué tipo de actriz es", agrega. "Yo llevo 44 años trabajando y no había visto nunca para televisión un personaje de esta edad escrito de esta manera", señala. "Sé que a lo mejor es raro porque es mi hija y yo qué te voy a decir, pero ustedes lo verán. El trabajo de María no necesita ninguna recomendación. Y eso es lo que más gusto me da. Ella está acostumbrada por todos los proyectos que ha hecho de teatro a hacer audiciones con gente que viene de Londres, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo que no tienen la menor referencia de quién es, que si su mamá y su papá trabajan en esto… Siempre se ha ganado todas las oportunidades que ha tenido por el trabajo que hace y en este caso es una confianza enorme que le dieron tanto Rosy, los escritores y Benjamín Cann para darle ese personaje que va a acompañar a muchas personas". Más allá de ser su madre y de que por supuesto es muy emotivo verla, es muy emocionante descubrir la inteligencia emocional que tiene y cómo la utiliza para crear personajes — Mariana Garza María Perroni María Perroni, hija de Mariana Garza, da vida a Rayo en Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TelevisaUnivision A la hora de compartir escena, ¿quién se pone más nerviosa: la madre o la hija? "A las dos nos pasa algo… Cuando estás preparándote para entrar a escena hay mucho nervio. Y en el momento en el que el jefe de piso da el conteo y dice '2, acción' tu atención está tan enfocada en lo que hay que hacer y lograr […] y esa parte de los nervios se termina", explica la inolvidable protagonista de Alcanzar una estrella (1990). "Lo que sí hay de mi parte es muchísimo respeto, mucha admiración. Más allá de ser su madre y de que por supuesto es muy emotivo verla, es muy emocionante descubrir la inteligencia emocional que tiene y cómo la utiliza para crear personajes. En ese momento lo que yo busco es ser su compañera y que esté lo más libre para poder crear eso que está haciendo, eso que el director quiere que pase y ese es un código que tenemos. En el teatro así se trabaja, tu personaje se construye a través de la mirada del otro y entre más estés ayudando a que el otro cree esa emoción más fácil va a ser para ti crear la tuya y entonces se vuelve un trabajo de equipo, de engranaje muy bonito". Ella tiene que hacer escenas en las que se enfrenta a que se murió su mamá y es su mamá [quien la interpreta], entonces obviamente hay muchas técnicas actorales para que eso no afecte como ser humano, pero por supuesto que estás involucrado emocionalmente — Mariana Garza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana reconoce que trabajar juntas en esta telenovela "nos ha ayudado a tener una comunicación mucho más amplia en otras cosas que normalmente si no tienes esta posibilidad… Ella tiene que hacer escenas en las que se enfrenta a que se murió su mamá y es su mamá [quien la interpreta], entonces obviamente hay muchas técnicas actorales para que eso no afecte como ser humano, como persona, pero por supuesto que estás involucrado emocionalmente, mentalmente y de eso se trata, de hacer que la emoción sea real para que la gente la reciba; entonces hemos hablado mucho, hemos platicado mucho sobre eso, sobre que lo único que tenemos cierto todos es la muerte y que entonces tenemos que vivir brindando honor a estar vivos. Y creo que ese es un regalo muy grande de estos personajes, el poder sentarme con ella y decirle 'mi vida esto está pasando'. También perdimos a muchas personas en nuestra familia y todo esto sirve para poder hablar del tema. Creo que es muy importante poner esos temas sobre la mesa que son fuertes, que son dolorosos, que son complicados, pero que son muy importantes de hablar y que entre más comunicación hay más contención hay y mucha más estabilidad tenemos todos".

