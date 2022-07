Mariana Garza regresa a las telenovelas junto a su hija María: "No puedo estar más orgullosa [de ella]" Madre e hija en la vida real y ahora también en la ficción. La actriz mexicana y su hija forman parte del elenco protagónico de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Garza Mariana Garza y su hija María Perroni | Credit: TelevisaUnivision Alejada de las telenovelas desde hace una década, Mariana Garza no tuvo que pensárselo mucho cuando la productora Rosy Ocampo la invitó a formar parte de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce para TelevisaUnivision. "Es una productora que siempre ha estado ocupada de ofrecer contenidos de tanta calidad, de tanta utilidad y que además le da a la empresa lo que la empresa necesita. Esto es un negocio y cumple con el negocio, cumple con los ratings, cumple con hacer un equipo que siempre es garantía. Te llaman de la oficina de Rosy Ocampo y Benjamín Cann como director general y sabes que vas a trabajar con un equipo que todos tenemos esa misma voluntad", contó la actriz y cantante mexicana este miércoles durante la presentación a prensa del melodrama. Pero si algo le emociona a la inolvidable protagonista del exitoso melodrama Alcanzar una estrella (1990) es poder compartir set de grabación por primera vez en televisión junto a su hija María Perroni, quien es una de las cuatro protagonistas femeninas de la telenovela. María desde los 6 años se ha ganado cada una de sus oportunidades — Mariana Garza Curiosamente, ambas también serán madre e hija en la ficción. Mariana Garza Mariana Garza y su hija María Perroni juntas en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision "No puedo estar más orgullosa [de ella]", expresó Garza. "María desde los 6 años se ha ganado cada una de sus oportunidades y lo hace porque he buscado que la gente de la que esté rodeada nutra a esa semilla, y no hay mejores manos que Rosy Ocampo, que toda su vida ha hecho que los niños trabajen en las mejores condiciones en esta empresa, y con Benjamín Cann", dijo. Sobre su personaje, Margarita, la intérprete de 51 años adelantó: "Es una mujer energética, llena de vida, llena de pasión –nos parecemos (ríe)–. Una cosa muy importante que sucede con mi personaje es que es el punto de partida de la ausencia que va a vivir Rayo (María)". María Perroni La hija de Mariana, por su parte, no puede estar más feliz de interpretar a Rayo. "Es una niña que apenas se está conociendo a sí misma, que apenas está creando su propio criterio ante la vida y en ese momento le pasa algo bien fuerte que yo estoy 100% segura que cuando vean los primeros capítulos de la novela lo primero que van a decir es: 'Ay pobrecita y tan chiquita'", comentó la adolescente, quien participó el año pasado en el melodrama Vencer el pasado. María Perroni María Perroni es Rayo en Vencer la ausencia | Credit: TelevisaUnivision "Y es ahí cuando llega el mensaje que yo personalmente como niña, como ser humano, como artista quiero transmitir con Rayo, que es una lucha que llevo desde los 6 años que empecé mi carrera –que he sido la más chiquita en todos lados–, que es no subestimar a ninguna persona por su edad. Para mí es muy importante que la gente y sobre todo los niños, niñas y niñes de mi edad sepan que vas a poder sobrellevar esto, vas a poder lograrlo", agregó. Vencer la ausencia se estrena el 18 de julio en México a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

