Conoce a María Perroni, la talentosa adolescente detrás de Rayo en Vencer la ausencia

"Poder contar esta historia, poder toparme con personas que me dicen en la calle que se sienten muy reflejadas con mi personaje, que se sienten muy acompañadas, que 'yo pasé por esto', 'yo sentí esto'… es muy bonito y es muy fuerte a la vez", ha reconocido, "porque yo como actriz, como persona, no he pasado por lo mismito que Rayo de no tener mamá, no tener papá, no tener como familiares cercanos a los cuales dirigirme y pedir ayudar, y yo que soy una persona muy sensible en lo particular me es muy fácil decir 'ay pobre Rayito' y empezar a llorar'.