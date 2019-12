Así luce ahora la "hija" de Fernando Colunga en Porque el amor manda By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Facebook Porque el amor manda No vas a creer lo grande que está María José Mariscal a casi 6 años del estreno de la exitosa telenovela. Empezar galería María José Mariscal Image zoom Facebook Porque el amor manda Muchos aún la recuerdan por su entrañable participación en la exitosa telenovela mexicana Porque el amor manda, donde interpretó a Valentina, la hija de Fernando Colunga. Pero María José Mariscal ha cambiado mucho desde que finalizara la comedia romántica de Televisa en el 2013. Te mostramos cómo luce en la actualidad la niña, que entonces tenía 6 años, y qué ha sido de su vida en este último lustro. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal A punto de dejar atrás la niñez, hoy María José Mariscal tiene 1 años y sigue desarrollando su carrera como actriz. 2 de 10 Applications Ver Todo María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal Tras Porque el amor manda, uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal El año pasado formó parte del elenco del melodrama Sueño de amor, donde compartió créditos con Marjorie de Sousa (con quien posa en la foto), Cristián de la Fuente y Betty Monroe. 4 de 10 Applications Ver Todo María José Mariscal Image zoom Mezcalent Aquí la vemos en una escena de la telenovela junto a Fernando Colunga, su papá en la trama, con quien tuvo mucha química en pantalla. 5 de 10 Applications Ver Todo María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal La actriz tiene casi 40,000 seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte imágenes de su día a día. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal Como si el tiempo no hubiera pasado para ellos, en el 2016 María José se reencontró con Colunga en los foros de Televisa San Ángel. 7 de 10 Applications Ver Todo María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal En esta otra imagen la vemos junto a Carmen Salinas, con quien trabajó en Porque el amor manda, en un reencuentro que tuvieron las actrices a finales del año pasado. 8 de 10 Applications Ver Todo María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal A pesar de que ha crecido muchísimo en los últimos años, la actriz sigue conservando el angelical rostro que nos enamoró a todos. ¿No crees? 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement María José Mariscal Image zoom Instagram María José Mariscal Quién sabe si en unos años se convierta en la nueva Silvia Navarro o Danna García de las telenovelas. ¡Talento y carisma no le faltan! ¿No te parece? 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Así luce ahora la "hija" de Fernando Colunga en Porque el amor manda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.