María Elisa Camargo regresa a Telemundo con Juego de mentiras La actriz ecuatoriana protagonizará junto a Arap Bethke y Altair Jarabo la nueva serie original de la cadena hispana. "Mi personaje va a reflejar muchísimo temas de salud mental que hasta me parece muy importante sacar un poquito a la luz y empezar a abrir conversaciones al respecto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios años alejada de la pantalla de Telemundo, María Elisa Camargo está de regreso con un nuevo reto actoral. La actriz de origen ecuatoriano protagonizará junto a Arap Bethke y Altair Jarabo Juego de mentiras, el nuevo thriller dramático de la cadena hispana que comenzó a grabarse esta semana en los estudios de Telemundo Center, en Miami. La protagonista de exitosas telenovelas como En otra piel y Bajo el mismo cielo abordará a través de su personaje, Adriana, un tema tan complejo como los problemas de salud mental. "Se supone que es una villana, una persona que ni siquiera tiene instinto maternal, pero si lo ves desde la empatía te explican clarísimo de dónde salen estos temas de salud mental. Creo que mi personaje va a reflejar muchísimo temas de salud mental que hasta me parece muy importante sacar un poquito a la luz y empezar a abrir conversaciones al respecto. Esta mujer padece de cosas extremas, como sociopatía, falta de empatía hacia los demás, una mujer que termina emitiendo sentimientos más por imitación y por querer generar algo estratégicamente que porque realmente lo sienta, entonces es superinteresante", avanzó la intérprete de 36 años en una reciente transmisión en vivo exclusiva a través de Instagram con People en Español. María Elisa Camargo María Elisa Camargo | Credit: Cortesía "Queremos un poco tocar esos reinos, primero para apelar a las comunidades que están luchando con temas de salud mental y además para meterle un poco más de sustancia y justificar los comportamientos de este personaje que viene de una crianza muy difícil con muchas carencias. Entonces creo que va a ser muy interesante porque va a tener muchas capas y, más allá de ser la buena o la mala, es un personaje que está lidiando con un montón de traumas y situaciones que hacen que lo que quiera al final de alguna manera por vengarse con la vida sea navegar entre los altos círculos sociales adoptando estas personalidades diferentes", agregó. María Elisa Camargo María Elisa Camargo | Credit: Cortesía Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente California, Juego de mentiras sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana (Camargo) llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El elenco de la serie también incluye a Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Camila Nuñez, Patricio Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Bárbara Garófalo y la participación especial de Aylín Mujica.

