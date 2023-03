¡Entrevista! María Elisa Camargo busca la incomodidad como artista

Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y María Elisa Camargo no pudo ser más feliz durante los años en los que formó parte del talento exclusivo de Telemundo, donde protagonizó exitosas telenovelas como Bajo el mismo cielo y En otra piel. "A pesar de haber trabajado con otras cadenas –en Televisa estuve 5 años, pero nunca firmé una exclusividad–, digamos que mi matrimonio feliz real fue con Telemundo y eso me dio la oportunidad no solamente de interpretar personajes fantásticos sino de tener un grado de comodidad en mi vida que me permitió dar un siguiente paso que fue vivir en Los Ángeles y sacar adelante proyectos también anglo", cuenta la actriz ecuatoriana en entrevista con People en Español.

Tras varios años ausente de la pantalla de la cadena hispana, Camargo no dudó en dar el sí a Juego de mentiras cuando Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios, se acercó el año pasado a ella para ofrecerle interpretar a Adriana Molina en este thriller que Telemundo transmite a las 10 p. m., hora del Este y en el que comparte créditos con Arap Bethke y Altair Jarabo. "Yo había hecho un piloto para otra producción con Telemundo", confiesa, "pero Karen me hizo una oferta directa de este personaje y la verdad me gusta mucho lo que está haciendo ella a nivel de concepto con Telemundo".

El personaje no pudo resultarle más tentador. "Me dieron un par de datos como que me llamaron muchísimo la atención", confiesa. Lo que no imaginaba es lo complejo que iba a terminar siendo. "Conforme hice la historia empecé a caer en cuenta de qué tanto más complejo de lo que pensaba iba a ser porque es un personaje que tiene muchas características desde temas de salud mental, traumas, es una mujer sociópata… Las decisiones que toma, la forma en la que ejerce la maternidad, hay mucha controversia y mucha incomodidad en este personaje y yo amo interpretar eso porque me gusta yo también estar perturbada e incomodada como artista".

María Elisa Camargo María Elisa Camargo es Adriana Molina en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO

El reto que tenía por delante con este personaje era bastante complejo. "Definitivamente fue un reto porque nada se aleja más de mi vida que el tema de la salud mental", asegura. "Me tocó investigar mucho, ver muchos casos, entrevistas, documentales, incluso también he tenido acceso a gente directamente a la que le he podido preguntar qué se siente vivir con bipolaridad. Mi personaje no tiene bipolaridad propiamente, pero sí tiene unos trastornitos ahí complicados como este. Es una mujer totalmente sociópata, carente de empatía y de compasión".

Para Camargo era importante no juzgar al personaje. "Yo la veo desde la empatía, desde la compasión. Adriana Molina es una chica que le ha tocado muy duro en la vida, que se enfrentó demasiado a rechazo, a carencias, a traumas, una chica que sufrió de abandono de chica, no sabe lo que es la maternidad ejercida de una forma correcta ni la paternidad, entonces de alguna manera no tiene esas herramientas en su caja moral, por lo que su forma de vivir la vida y de quererse como vengar de la vida es buscar ambiciosamente el poder, el dinero, la fortuna, las cosas banales porque cree que eso es lo que la va a llenar porque al final no conoce nada más", explica. "Incluso cuando logra tener una familia con César y con Noelia no se satisface, siempre quiere más, quiere más dinero, quiere más poder, quiere más reconocimiento al punto de que termina diseñando estrategias maquiavélicas para ganarse la confianza de la familia del Río, que es una de las familias más prominentes del país".

Juego de mentiras Arap Bethke y María Elisa Camargo en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO

La misteriosa desaparición de su personaje es el suceso que detona la historia y convierte a [casi] todos los personajes en sospechosos. "El que era el más lindo, el más bueno y el más coherente termina siendo todo lo contrario", avanza, "y eso a mí por lo menos como televidente o en este caso como lectora de los capítulos me genera muchísimo… A mí me gusta la intriga y me gustan como las historias perturbadoras y creo que esta tiene muchísimo de eso".

Precisamente, ese es el gran atractivo que tiene Juego de mentiras para la actriz. "La capacidad que tiene la historia de enredarte y de hacerte cambiar de conclusión episodio por episodio, de sorprenderte, de intrigarte y de tenerte pegado a la pantalla, pero de una forma en la que tienes que poner mucha atención porque cada detalle te cambia un poco el rumbo de la historia".

Reencuentro con Altair Jarabo

La serie permitió a Camargo volver a compartir elenco con su amiga Altair Jarabo, con quien trabajó hace más de una década en la exitosa telenovela de Televisa Llena de amor. "Cuando nos enteramos que íbamos a volver a estar juntas compartiendo set después de estar compartiendo vida porque nos visitamos, viajamos, hacemos muchas cosas juntas pero no habíamos vuelto a compartir la magia de un set, fue como realmente un sueño volver a estar con ella, así sea bastante menos que en Llena de amor porque en esta oportunidad no tuvimos tantas escenas juntas a pesar de que nuestros personajes son importantísimos en la vida del otro".

María Elisa Camargo Imagen promocional de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO

"Poder estar ahí, encontrarnos y meternos en el camper de la otra para chismear y tener la oportunidad de compartir como en estos eventos, bendita vida que te da ese toque humano extra que también te mantiene como muy contenta y muy motivada", agrega la actriz.