Tras varios años alejada de las telenovelas –primero debido a la maternidad y después a la pandemia–, Margarita Magaña, la inolvidable Aída de Teresa, se muere de ganas de regresar a los foros de grabación. Así lo reveló la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través del canal de YouTube de Tlnovelas.

"Me muero de ganas de regresar a trabajar y hacer una novela. Hice una pausa por maternidad y luego por pandemia, no me di cuenta en qué momento pasaron creo que 5 años que no hago una telenovela y de verdad que mi energía, mis ganas están enfocadas ahí", aseveró.

Magaña, quien también ha participado en otras exitosas telenovelas de Televisa como Lo que la vida me robó, Un gancho al corazón y Al diablo con los guapos, reconoció que ha hecho varios castings durante los últimos meses, pero hasta la fecha no ha tenido suerte.

"He hecho castings, no he quedado, siento que aunque luego queramos si no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia…", señaló.

La actriz, quien a finales del año pasado participó en el casting de la segunda temporada del exitoso melodrama de Televisa Corona de lágrimas que protagoniza Victoria Ruffo, admitió que le dolió mucho no haberse quedado en este proyecto ya que, además de que iba a trabajar con la misma producción de Teresa, le iba a permitir volver a compartir set de grabación con Alejandro Nones, quien fuera su compañero en la exitosa historia que protagonizó Angelique Boyer.

"No saben cómo lloré, no saben cómo me dolió", se sinceró Magaña, "porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones, entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar. Como que volverlo a ver y hacer el casting con él fue bastante fácil, le eché todas las ganas del mundo, me quedé así a un pasito de estar".

Margarita, sin embargo, es una fiel creyente de que todo pasa por algo.