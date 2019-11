Margarita Magaña a Telemundo y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Y además la protagonista de Betty en NY regresa a Telemundo con nuevo proyecto, Gabriel Soto triunfa en la televisión mexicana por partida doble, Erika Buenfil presume a su nuevo galán y más noticias de telenovela. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería Doblemente exitoso Image zoom Mezcalent Gabriel Soto atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Dos telenovelas protagonizadas por el actor mexicano, la recién estrenada Soltero con hijas y la repetición de Un refugio para el amor, historia que grabó en 2012 junto a Zuria Vega, se encuentran dentro del ranking de los 10 programas de televisión más vistos actualmente en México. Advertisement Advertisement Soltero con... rating Image zoom Mezcalent Y hablando de éxito... La recién estrenada comedia romántica que encabeza Gabriel Soto junto a Vanessa Guzmán y su pareja Irina Baeva se mantiene desde su estreno el pasado lunes 28 de octubre como el programa más visto de la televisión mexicana. ¿Dónde está Betty? Image zoom Mezcalent La heroína de Betty en NY, Elyfer Torres, estará muy pronto de regreso en las pantallas de Telemundo. La actriz mexicana es la protagonista de uno de los episodios que conforman el unitario Decisiones, cuya nueva temporada estrenará la cadena el martes 10 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este. Advertisement A Telemundo Image zoom Mezcalent Precisamente, la nueva temporada de Decisiones también marcará el debut en las pantallas de Telemundo de Margarita Magaña, la inolvidable Aída de Teresa. La actriz mexicana encabezará uno de los episodios del unitario que podremos ver en diciembre. A Telemundo Image zoom Mezcalent Otra actriz que aterrizará muy pronto en el prime time de Telemundo como una de las protagonistas de Decisiones es la mexicana Irán Castillo, quien también hará su debut en la cadena de habla hispana con esta serie. Nuevamente juntos Image zoom Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil y Omar Fierro, quienes protagonizaron en 1988 la telenovela Amor en silencio, vuelven a ser pareja en la ficción en el nuevo melodrama de Televisa Te doy la vida, cuyas grabaciones iniciaron esta semana en México con José Ron y Eva Cedeño como protagonistas. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Otro galán? Image zoom Instagram Erika Buenfil Parece que Omar Fierro no será el único galán que tendrá Erika en Te doy la vida puesto que la actriz compartió esta otra imagen en la que también aparece César Évora, quien participaría en la telenovela. ¿Será? Con fecha de estreno Image zoom Instagram Paulina Goto Si no hay cambios de última hora, el nuevo melodrama de Televisa que protagonizan Paulina Goto y Danilo Carrera, Vencer el silencio, aterrizará en México el lunes 20 de enero. La ficción, que ya se terminó de grabar, abordará la historia de cuatro mujeres que forman parte de la misma familia y que enfrentarán diferentes problemáticas que afectan a la sociedad actual, como el embarazo juvenil, el machismo o el acoso. Enamorándome... del reencuentro Image zoom Instagram José Ron José Ron y Fabiola Guajardo, quienes trabajaron juntos en 2017 en la exitosa telenovela de Televisa Enamorándome de Ramón, coincidieron esta semana en un importante evento en México. "¡Qué gusto verte morrilla!", escribió Ron junto a la instantánea. Advertisement Advertisement Advertisement Nueva protagonista Image zoom Instagram 100 días para enamorarnos Así luce la actriz mexicana Ilse Salas como protagonista de la nueva telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos, ficción que se estrenará el próximo año con Erick Elías y David Chocarro como galanes. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

