Marcus Ornellas sorprendido con el talento actoral de la hija de Gabriel Soto El actor interpreta al padre de la adolescente en Si nos dejan, la nueva telenovela de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas se apoderarán desde el martes 1 de junio de la pantalla de Univision como protagonistas de Si nos dejan, una adaptación moderna de la exitosa historia colombiana Señora Isabel, cuya versión más reciente produjo Telemundo hace algo más de una década en Colombia con Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann en su elenco. La telenovela, que produce Carlos Bardasano para Televisa, marca el debut como actriz en la cadena hispana de Elissa, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La adolescente de 12 años, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, da vida en esta historia a Sofía, la hija del personaje que interpreta Ornellas. El actor brasileño, quien es pareja de Ariadne Díaz, no puede estar más contento con el desempeño actoral que está teniendo Elissa en el set de grabación. Elissa Elissa y Marcus en una escena de Si nos dejan | Credit: Cortesía "Me sorprende porque cada día, cada llamado, tenemos escenas más padres porque se ha hecho una relación muy bonita y ella como actriz es muy generosa", reconoció Marcus en una reciente entrevista para el podcast de su amigo, el también actor Juan Colucho. "En su primer proyecto importante ya es muy generosa y eso se agradece mucho en escena". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, quien ha participado en otras telenovelas como Falsa identidad y la nueva versión de Rubí, resaltó la química tan bonita que han logrado construir entre ambos. Elissa Elissa es Sofía en Si nos dejan | Credit: Cortesía "Estamos haciendo una escena que ella me reclama algunas cosas y de repente la veo a los ojos y empieza a conectar, yo conecto con ella y guau terminamos la escena así de órale gracias. Es muy generosa", destacó el intérprete de 38 años y padre de Diego.

