La escena más difícil, la química con su 'hija' Elissa... Marcus Ornellas se confiesa sobre su participación en Si nos dejan El actor protagoniza la exitosa telenovela estelar de Univision que esta noche llega a su gran final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas tenía mucha fe en que le iba a ir "muy bien" a Si nos dejan en Estados Unidos, pero el éxito que ha tenido la telenovela a través de Univision superó todas sus expectativas. "Estoy muy contento, muy feliz por la respuesta del público", expresa. A unas horas de que el melodrama llegue a su fin, el actor de origen brasileño se confiesa sobre su participación en esta exitosa historia en una entrevista con People en Español. Marcus, la química que tuviste con tu hija Sofía (Elissa) en la telenovela fue muy linda, ¿alguna anécdota detrás de cámaras que nos puedas compartir? Elissa es una gran actriz, una gran compañera. Yo conozco a sus papás –a Geraldine y a Gabriel– y le dije al director: 'Por favor necesitamos hacer una reunión con ellos, con sus papás, vamos a generar esa química, vamos a crear esa química de padre e hija'. Y ella es una gran actriz muy generosa. Hemos logrado escenas muy bonitas, muy conmovedoras. Me siento muy afortunado de poder trabajar con ella y agradecido también por la confianza que nos brindó Elissa. Era su primer proyecto grande –había hecho algunas cositas muy pequeñas, pero realmente ha sido su primer proyecto– y lució como las grandes. Estoy muy orgulloso de mi hija en la ficción. Marcus Marcus Ornellas y Elissa en Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández ¿Quedaste con ganas de tener una hija o con Diego ya tienes suficiente? Sí, o sea la verdad es que yo creo que estamos bien con Diego, pero bueno si el destino nos envía una niña será muy bienvenida, por supuesto. ¿Qué te dejó este proyecto a nivel personal y profesional? A nivel personal me ha dejado mucho porque el personaje me ha enseñado mucho. Nosotros regalamos como actores muchas cosas a los personajes y al final uno termina recibiendo mucho del personaje también. Y me quedo con la amistad, con los grandes amigos que hice en este proyecto: con Alexis, con Mayrín… bueno con todos los compañeros. No voy a empezar porque seguramente voy a dejar muchos fuera, pero todos los compañeros con los cuales trabajé. Marcus Ornellas Marcus Ornellas es Martín en Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández ¿Hubo alguna escena que te costara más grabar por alguna ocasión? Sí, varias, pero la escena del secuestro me costó mucho trabajo. Para mí fue difícil conectar. Era una escena muy difícil porque venía de un mood alegre… Fue muy fuerte. Todas las escenas que estuvieron previas al secuestro para mí me costaron mucho trabajo, especialmente una cuando recibía la llamada en la casa donde estaba toda mi familia. No lograba yo llegar a la emoción que necesitaba y el director me dijo: 'No, así está bien'. Y le dije: 'No, hagamos otra toma, por favor, haz otra toma y después dame chance, dame unos 5 o 10 minutos de soltar un poco, de relajarme'. Y entonces pasaron esos 10 minutos regresamos a la escena y fluyó. Pero toda esa secuencia del secuestro para mí fue muy difícil hacerla. Marcus Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas en Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ariadne Díaz, tu pareja, fue gran fan de la versión de esta exitosa historia que se produjo en México, ¿ha podido ver algo de esta versión que protagonizas? Ariadne sí era superfan de la versión que se hizo en México hace muchos años y sí ha visto algunos capítulos. Obviamente como estamos en México se nos dificulta, pero sí hemos visto algunas cosas. Ya emocionados por el estreno que se acerca en México el primero de noviembre y también agradecidos con toda la respuesta del público en Estados Unidos. Si nos dejan llega a su gran final este lunes 11 de octubre por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La escena más difícil, la química con su 'hija' Elissa... Marcus Ornellas se confiesa sobre su participación en Si nos dejan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.