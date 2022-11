Marcus Ornellas protagonizará su tercera telenovela para TelevisaUnivision ¿Quién será su pareja? ¿Quiénes más conformarán el elenco? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Marcus Ornellas | Credit: Mezcalent Como bien dice el refrán, 'no hay dos sin tres'. Y en el caso de Marcus Ornellas esto se cumple a la perfección. Tras Si nos dejan y Mujer de nadie, el actor de origen brasileño protagonizará su tercera telenovela para TelevisaUnivision, esta vez lejos del horario estelar. El intérprete de 40 años, quien está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores en la red social Instagram, será el galán de 'Eternamente', título tentativo del melodrama que producirá Silvia Cano, quien fuera productora ejecutiva asociada de la exitosa franquicia 'Vencer'. Ornellas tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Alejandra Robles Gil, quien protagonizó el año pasado junto a Danilo Carrera y Brandon Peniche la telenovela Contigo sí. Alejandra Robles Gil Alejandra Robles Gil | Credit: TelevisaUnivision Alejandra, quien cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, también dio vida a la hermana de Angelique Boyer en 2020 en el melodrama Imperio de mentiras. Alejandra Robles Gil Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho | Credit: TelevisaUnivision "Emocionadísima por empezar esta nueva aventura", escribió en las redes sociales. A días de iniciar sus grabaciones, la productora de la telenovela reunió por primera vez esta semana a su elenco al completo en las instalaciones de Televisa San Ángel para darles oficialmente la bienvenida. Marcus Marcus Ornellas y la productora Silvia Cano | Credit: TelevisaUnivision Entre los actores que integran su reparto destacan Diana Bracho, Rossana Nájera, Ana Bertha Espín, Dalilah Polanco, Juan Martín Jáuregui y los jóvenes Arantza Ruiz y David Caro Levy. Diana Bracho Diana Bracho | Credit: TelevisaUnivision Ana Bertha Espín Ana Bertha Espín | Credit: TelevisaUnivision Rossana Nájera Rossana Nájera | Credit: TelevisaUnivision Dalilah Polanco Dalilah Polanco | Credit: TelevisaUnivision Juan Martin Juan Martín Jáuregui | Credit: TelevisaUnivision Arantza Ruiz Arantza Ruiz | Credit: TelevisaUnivision David Caro Levy David Caro Levy | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre esta telenovela que se estrenará en México en 2023 a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas en sustitución de Mi secreto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marcus Ornellas protagonizará su tercera telenovela para TelevisaUnivision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.