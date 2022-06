ENTREVISTA Marcus Ornellas: "A pesar de ser una historia clásica, Mujer de nadie está actualizada a la problemática actual" El actor brasileño habla sobre el nuevo melodrama que protagoniza para TelevisaUnivision y cuenta cómo se organizan Ariadne Díaz y él con su hijo ahora que ambos están grabando telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Marcus Ornellas, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Marcus Ornellas está feliz de poder trabajar por primera vez bajo la batuta de la productora Giselle González en la telenovela Mujer de nadie, historia que protagoniza junto a Livia Brito y que Univision estrenará el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este. Aunque no deja de ser un melodrama tradicional, el actor de origen brasileño asegura que el sello de calidad y empoderamiento femenino que caracteriza a las producciones de Giselle (Yo no creo en los hombres, Imperio de mentiras) estará muy presente también en esta historia. "A pesar de ser una historia clásica está actualizada a la problemática actual", cuenta Ornellas. "[La telenovela] habla sobre el abuso de poder, el machismo, la violencia contra la mujer también, la manipulación cuando personas entran a una familia y empiezan a manipular las cosas… Entonces toca temas diversos, pero sí habla especialmente del poder de la mujer. Los proyectos de Giselle tratan de enaltecer a la mujer y aquí yo creo que está muy bien establecida esa parte". Marcus Ornellas Marcus Ornellas, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TelevisaUnivision "Lo padre" también del melodrama, agrega el actor con esa expresión tan mexicana, es que consta nada más de 45 capítulos. "Pasan cosas fuertes desde el principio", avanza. "En el capítulo 1 vemos escenas muy fuertes, como también es el sello de Giselle". El otro día Diego me dice: 'Oye papá, una maestra me mandó a pedirte un saludo'. Le digo: 'No, mi amor, dile que me lo pida cuando me vea' — Marcus Ornellas El actor, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, señala que se han cuidado al máximo todos los detalles para ofrecer un producto de primera calidad al público. "Trabajamos de memoria todos, no hay apuntadores. Hacemos muchas menos escenas [de las] que normalmente se hacen justamente para cuidar el proyecto", explica Ornellas. Y destaca: "Hay un reparto maravilloso con gente de televisión, con gente de teatro, con gente de cine. De verdad que es un agasajo trabajar con gente tan talentosa, tan disciplinada". Ariadne también con telenovela La pareja de Marcus, Ariadne Díaz, curiosamente también se encuentra grabando actualmente una telenovela como protagonista en México, Vencer la ausencia, por lo que ambos han tenido que organizarse muy bien para poder cumplir también con su faceta como papás de Diego. Marcus Ornellas Marcus Ornellas, Ariadne Díaz y su hijo Diego | Credit: Instagram Marcus Ornellas "Obviamente tenemos gente de confianza que nos ayuda, que nos apoya para que estén con mi hijo cuando no podemos estar y estamos bien, muy contentos", asevera. "A veces Diego nos viene a visitar al set, o a mí o a ella, o si tenemos un intervalo largo entre una escena y otra si estamos cerca de la casa pasamos a verlo y así. Entonces ahí vamos campechaneando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿cómo lleva el niño de 6 años la popularidad de sus padres? "La verdad es que para él es algo normal porque nació en esto y está creciendo en ese medio", reconoce Marcus, quien comparte una anécdota muy graciosa para ilustrar lo dicho. "El otro día me dice: 'Oye papá, una maestra me mandó a pedirte un saludo'. Le digo: 'No, mi amor, dile que me lo pida cuando me vea'", rememora entre risas el actor.

