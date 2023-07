Marcus Ornellas: "A pesar de que Eternamente amándonos sea una historia clásica, la actuación es muy natural y los personajes son muy humanos" Hablamos con el actor brasileño, quien protagoniza la nueva telenovela de Univision. "El resultado que obtuvimos en México es único y en Univision estoy seguro de que nos va a ir todavía mejor". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como bien dice un famoso refrán 'no hay dos sin tres' y en el caso de Marcus Ornellas se cumple a la perfección. Tras Si nos dejan y Mujer de nadie, el actor de origen brasileño vuelve al prime time de Univision, ahora como protagonista de Eternamente amándonos, un melodrama de corte tradicional que aterriza esta noche en la cadena hispana a las 7 p. m., hora del Este. En esta historia, Ornellas da vida a Fernando Iturbide, un hombre fuerte y decidido que, desde que murió su padre, vive para conducir las empresas de la familia Iturbide, junto con Martina, su madre. "Es un proyecto muy bien escrito, muy bien dirigido. El resultado que obtuvimos aquí en México es único y en Univision estoy seguro de que nos va a ir todavía mejor", asevera. "Es una historia muy bonita, una historia de amor donde los personajes son muy reales, muy humanos, con muchos defectos y virtudes, como cualquier ser humano, y eso creo que es la clave para que el público se enganche con esta historia". ¡Reproduce el video y mira todo lo que nos contó sobre la nueva telenovela de Univision!

