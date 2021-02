Close

Mayrín Villanueva ¡ya tiene galán joven para la nueva adaptación de Victoria! ¿Quién dará vida al personaje que en su día interpretó Mauricio Ochmann? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El lunes 15 de febrero comenzará a grabarse en México Si nos dejan, una nueva adaptación de la exitosa historia colombiana Señora Isabel, cuya versión más reciente produjo Telemundo en 2007 con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como protagonistas. La ficción, como avanzamos semanas atrás, contará con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez, quienes serán marido y mujer en la historia. Pero faltaba por confirmarse el nombre del galán joven que devolverá la ilusión en el amor al personaje que interpretará la actriz mexicana. Y la incógnita por fin ha sido revelada. Este martes, Televisa dio a conocer a través de un comunicado de prensa que el actor que completará el triángulo protagónico de la telenovela será Marcus Ornellas. La pareja de Ariadne Díaz dará vida así al personaje que en su día interpretó Ochmann. Image zoom Mauricio Ochmann en Victoria/ Marcus Ornellas | Credit: Albert L. Ortega/WireImage; Mezcalent Ornellas volverá a compartir elenco en esta telenovela con Yáñez, con quien trabajó recientemente en la telenovela de Telemundo Falsa identidad, donde ambos eran padre e hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si nos dejan narrará la historia de Alicia, una mujer que después de toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida, y creyendo que tenía el matrimonio y la familia perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel por años. Víctima de los engaños y decepciones de Sergio, Alicia tomará la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darse una nueva oportunidad en el amor con alguien más joven. Cabe mencionar que el resto del elenco aún no ha sido revelado.

