Así luce a sus 24 años el inolvidable Marcelino de Rebelde El actor tenía apenas 8 años cuando participó en la exitosa telenovela juvenil de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2004, las puertas del exclusivo colegio privado 'Elite Way School' se abrieron para acoger las aventuras y desventuras de Mía Colucci (Anahí), Roberta Pardo (Dulce María), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher Uckermann), Lupita (Maite Perroni), Giovanni (Christian Chávez) y compañía dentro de la exitosa telenovela juvenil de Televisa Rebelde, la cual rompió récords de audiencia dentro y fuera de México. Aunque en su mayoría el elenco era juvenil y adulto, el melodrama también tuvo un personaje infantil que se robó el corazón del público con su ternura y carisma. Se trataba de Marcelino, un niño de la calle que irrumpió por casualidad en la vida de Roberta (Dulce) y terminó viviendo a escondidas en el colegio con la complicidad de la joven. Las divertidas travesuras del pequeño, que se convirtió en el fiel e inseparable cómplice de la hija de Alma Rey (Ninel Conde), divirtieron durante decenas de capítulos a la audiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marcelino, que apareció en la primera temporada de la telenovela, fue finalmente adoptado por Pepa, la asistenta de la madre de Roberta. Detrás de este tierno personaje estaba un talentoso niño de apenas 8 años llamado Dylan Obed, quien ya había participado en la exitosa telenovela juvenil Clase 406. Tras Rebelde, Dylan participó en otros melodramas como Barrera de amor, Muchachitas como tú y Atrévete a soñar, dejando poco a poco atrás la niñez para adentrarse en la adolescencia. En la actualidad, el inolvidable Marcelino tiene 24 años y aunque hace mucho tiempo que no se deja ver en un melodrama muchos aún tienen muy presente su rostro. Hoy, Dylan está convertido en un joven que recuerda con mucho cariño su participación en Rebelde y todos los actores con los que interactúo en esta exitosa historia.

Así luce a sus 24 años el inolvidable Marcelino de Rebelde

