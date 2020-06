¿Qué ha sido de la vida de Mara Croatto, la villana de Gata salvaje? La inolvidable Eduarda Arismendi de la exitosa telenovela que protagonizaron Marlene Favela y Mario Cimarro hace más de 10 años que se retiro del mundo de la interpretación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque comenzó a actuar a una edad muy temprana, no fue hasta el año 2003 cuando Mara Croatto alcanzó el pico más alto de popularidad de su carrera al interpretar a la resentida Eduarda Arismendi, una de las villanas de la exitosa telenovela Gata salvaje. Su participación en esta historia que protagonizaron Marlene Favela y Mario Cimarro permitió que su trabajo fuera conocido en numerosos países alrededor del mundo. Aunque después de Gata salvaje participó en otros melodramas como Amor descarado (2004) para Telemundo, en el año 2008 Mara se dejó ver por última vez en una telenovela. Image zoom Mara Croatto en 2004 Stephen Shugerman/Getty Images La actriz, que está casada con el también retirado actor José Ángel Llamas, con quien trabajó en Amor descarado, hoy lleva una vida completamente alejada del mundo de la interpretación. La pareja, que reside en Estados Unidos, dedica actualmente su vida a Dios. Image zoom Mara Croatto y su esposo José Angel Llamas en 2004 Stephen Shugerman/Getty Images "El señor me ha mostrado de verdad un milagro en mis ojos y ahora estoy trabajando acá en la Iglesia", contaba años atrás la inolvidable Eduarda Arismendi de Gata salvaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no tiene presencia en las redes sociales, esta foto que compartió su hermano en Instagram muestra cómo se ve actualmente la retirada actriz. Image zoom Mara Croatto y su hermano Instagram Hermes Croatto Hoy, tanto Mara como su esposo se encargan de predicar la palabra de Dios. "Cuando yo entendí que solamente podíamos depender mi esposa, mi familia y yo de Dios entonces Dios empezó a poner su mano de una manera increíble, empezó a levantarnos de donde estábamos para darnos plenitud, para darnos literalmente una vida abundante que nunca habíamos podido encontrar con dinero, ni con fama ni con nada", llegó a reconocer Llamas.

