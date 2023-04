Así lucirá Manuela Imaz en su regreso a las telenovelas tras más de 10 años ausente, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Manuela Imaz Credit: Mezcalent Iván Arana de El señor de los cielos a TelevisaUnivision, Irina Baeva con nuevo look para hacer villanías, y más ¡de telenovela! ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Serán familia Gabriel Soto Credit: Instagram Paula Treviño Gabriel Soto y Paulina Treviño serán hermanos en Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer que ya se graba en México con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio De regreso Manuela Imaz Credit: Instagram Manuela Imaz Tras más de 10 años alejada de las telenovelas, así lucirá Manuela Imaz en su esperado regreso a los melodramas como parte del elenco de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. "Esta pelirroja llamada Lorena Bastarrechea me anda cayendo muy bien", escribió la actriz mexicana junto a la foto. 2 de 6 Ver Todo Se acerca su llegada Mimi Morales Credit: Instagram Mimi Morales El debut de Mimi Morales en El señor de los cielos 8 está a la vuelta de la esquina. La actriz mexicana confirmó a través de las redes sociales que hará su entrada en la superserie que protagoniza Rafael Amaya en el capítulo 72. Hoy se emite el 68. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Con nuevo look Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva Irina Baeva se prepara para hacer maldades en Nadie como tú, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizarán Brandon Peniche y Karla Esquivel. 4 de 6 Ver Todo Adiós a Telemundo Iván Arana Credit: Instagram Nacho Sada Iván Arana, quien interpreta a Ismael Casillas en la superserie de Telemundo El señor de los cielos, será uno de los villanos del nuevo melodrama de TelevisaUnivision Nadie como tú. "Su personaje hará que tiembles del miedo cada vez que lo veas en pantalla", se adelantó desde la cuenta de Instagram del productor de la telenovela. 5 de 6 Ver Todo La patrona Carolina Miranda Credit: Instagram Carolina Miranda Así se dejará ver Carolina Miranda en la pantalla de TelevisaUnivision como protagonista del melodrama Tierra de esperanza, versión libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta que se graba en México. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

