Si algo caracteriza a El señor de los cielos desde sus inicios, además de la acción por supuesto, son sus tramas poco convencionales que no dejan indiferente a nadie. Y, sin duda, una de las que más está dando de qué hablar durante la séptima temporada de la superserie que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, es la protagonizada por los actores Manuel Landeta (Cecilio) y Alosian Vivancos (Dylan), quienes viven una historia de amor muy singular dentro de la ficción.

“Dylan es un personaje superjugoso. Tiene una personalidad única. Es joven, alocado pero a la vez es un genio de la tecnología. Encabeza un antro con su pareja liberal y se deja llevar demasiado bien por la noche, las drogas y la sexualidad”, cuenta Alosian en entrevista con People en Español.

Aunque al principio reconoce que le daba miedo trabajar con Landeta ya que no lo conocía en persona y no sabía cómo trabajaba, el actor asegura que después de la grata experiencia que tuvo se lleva un amigo para toda la vida.

“Antes de comenzar a grabar me daba miedo cómo iba a conectar con él por tener el 90% de la trama con él y porque no lo conocía en persona y no sabía cómo trabajaba, pero te digo algo, es de las personas que me llevo para el resto de mi vida”, asevera el joven intérprete de origen español.

“Un maravilloso actor, generoso y entregado y como persona, un hermoso ser humano con el que aprendí mucho”, agrega.

Conoce más de Alosian Vivancos

1. Sus padres son españoles, pero él nació en México. “Me encanta haber nacido en México y haber recorrido tanto a lo largo de mi vida. Pero no me gustan las banderas, siempre digo: soy de donde piso. Y me encanta la idea de no tener fronteras”.

2. Se define como una persona aventurera. “Me encanta viajar pero no me gusta planear. Y cuando trabajo en algo soy muy apasionado”.

3. Siempre fue ‘muy payaso’. “Me encantaba imitar e interpretar”.

4. La actuación se cruzó en su camino. “Cuando me llegó lo agradecí al 100% porque cada vez me divierto más y me asombro de lo que puedo hacer”.

5. Le apasiona la fotografía. “Estoy aprendiendo más y más y quisiera dedicarmente a ello paralelamente”.

6. También le encanta la danza.