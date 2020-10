Close

Televisa destapa a los nuevos protagonistas de su telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Eva Cedeño y Mane de la Parra conformarán la pareja protagónica de este melodrama con toques de comedia que en un inicio iba a ser protagonizado por Ariadne Díaz y José Ron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz y José Ron se convirtieron en su día en la primera opción del productor Juan Osorio para protagonizar su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, un melodrama con toques de comedia que se estrenará en febrero del próximo año. De hecho, sus nombres llegaron a ser confirmados semanas atrás como protagonistas de esta historia. Pero los planes del reconocido productor de Televisa se truncaron cuando ambos actores –por motivos muy diferentes– decidieron declinar la invitación a encabezar el elenco. Tras una larga y exhaustiva búsqueda, Osorio ya encontró a los actores que conformarán la pareja protagónica de esta ficción que comenzará a grabarse en noviembre en México. El productor destapó sus nombres este lunes durante una conferencia de prensa vía Zoom, donde también se llevó a cabo una sesión de lectura con los actores que integran esta historia. La protagonista de la telenovela será finalmente Eva Cedeño, quien recientemente encabezó junto a José Ron el exitoso melodrama de Televisa Te doy la vida. Image zoom Eva Cedeño Mezcalent "Mi personaje la verdad creo que es un personaje que tiene para representar en cuanto a la mujer porque es un personaje que lucha por sus sueños, tiene una convicción enorme, una disciplina enorme y sabe perfectamente qué es lo que quiere, entonces creo que es algo importante. Es una mujer luchona y esto creo que lo debemos de representar muy bien porque hay muchas mujeres luchonas que se van a sentir identificadas con Regina por luchar por sus sueños, por su trabajo..", compartió la actriz mexicana durante el evento. Eva tendrá como galán en esta historia al actor y cantante mexicano Mane de la Parra. "Gracias Juan Osorio por tu confianza, siempre fue un sueño trabajar contigo porque sé que entiendes lo que es contar historia, lo que es tocar el corazón de la gente", expresó por su parte Mane. Image zoom Mane de la Parra Mezcalent En ¿Qué le pasa a mi familia? Eva interpretará a Regina Rueda, una mujer con metas claras y la fortaleza para alcanzarlas. Ella es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado. Debido a un fracaso sentimental, no cree en el amor, pero el destino le dará la oportunidad de vivir un bello romance junto a Patricio Iturbide (Mane). El elenco de la telenovela lo completan: Diana Bracho René Casados César Évora Gonzalo Peña Wendy de los Cobos Gloria Aura Paulina Matos Julián Gil Julio Bracho Gaby Platas Emilio Marcos Mauricio Abad Nicole Chávez Dani Castro Lisette Morelos ¿Qué le pasa a mi familia? se estrenará en febrero del próximo año.

