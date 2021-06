Mane de la Parra se despide de ¿Qué le pasa a mi familia? y más imágenes ¡de telenovela! Por Moisés González Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería telenovela Credit: Telemundo; Televisa; Mezcalent Además, La reina del sur 3 concluye en Bolivia la primera parte de su rodaje, Daniel Elbittar será un experto jinete en La desalmada, Angelique Boyer feliz con su nuevo papá y más. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 8 imágenes. Empezar galería Dulce despedida Mane de la Parra Credit: Instagram Mane de la Parra El pasado fin de semana finalizaron en México las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que protagonizan Mane de la Parra y Eva Cedeño. "Gracias a todos mis compañeros por crear una verdadera familia", escribió Mane junto a esta imagen que publicó en Instagram al terminar de grabar la última escena del exitoso melodrama. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Hasta siempre! La reina del sur Credit: Instagram Kate del Castillo La tercera temporada de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur concluyó la semana pasada en Bolivia la primera parte de su rodaje. "Terminamos el comienzo en nuestra primera ciudad y primer país, La paz, Bolivia. Aquí solo parte del equipo de La reina del sur 3", compartió Kate del Castillo, su protagonista, en Instagram. 2 de 8 Ver Todo Madre e hijo José Ron Credit: Instagram José Ron A pesar de no llevarse más de 5 años de diferencia en la vida real, Marlene Favela y José Ron serán madre e hijo en la telenovela de Televisa La desalmada, historia que graban actualmente en México. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Actriz aplicada Mayrín Villanueva Credit: Instagram Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva aprovecha sus ratos libres en el set de grabación de la telenovela Si nos dejan (Univision) para estudiar sus escenas. "No estoy dormida, estoy estudiando", matizó la actriz mexicana junto a esta imagen que publicó en las redes sociales. 4 de 8 Ver Todo Experto jinete Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar Daniel Elbittar mostrará sus dotes como jinete en el melodrama de Televisa La desalmada, historia que graba en México junto a Livia Brito y José Ron, con quienes conforma el triángulo amoroso protagónico de la historia. 5 de 8 Ver Todo En buena compañía Irán Castillo Credit: Instagram Irán Castillo Aunque apenas lleva unos días grabando para Televisa la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, historia que protagoniza junto a Daniel Arenas, Irán Castillo ya ha logrado una química muy bonita con sus compañeros de trabajo. "Qué gusto trabajar con estas reinas que tienen tanto talento", fueron las palabras con las que acompañó esta imagen que compartió en Instagram en la que posa con las actrices Luz Edith Rojas y Adriana Montes de Oca. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mujeres guerreras Isabella Castillo Credit: Instagram Candela Márquez Isabella Castillo y Candela Márquez prometen no dejar indiferente a nadie con su participación en Malverde: el santo patrón, la primera superserie de época de Telemundo que protagoniza Pedro Fernández y cuyas grabaciones transcurren en México. 7 de 8 Ver Todo Padre e hija Angelique Boyer Credit: Instagram Manuel Flaco Ibáñez Angelique Boyer está feliz de tener como papá en la ficción a Manuel 'Flaco' Ibáñez en la nueva telenovela de Televisa de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

