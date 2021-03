Close

Mane de la Parra disfruta poder hacer reír en medio de una pandemia con ¿Qué le pasa a mi familia? El actor y cantante mexicano graba en México la nueva telenovela del productor Juan Osorio bajo estrictos protocolos de seguridad por la pandemia. "Ha habido casos de compañeros que se han enfermado y eso siempre asusta", asegura. Entrevista exclusiva. Por Moisés González Si algo entusiasma a Mane de la Parra de su participación protagónica en la recién estrenada telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? es poder llevar alegría y diversión a los hogares en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo a raíz de la pandemia. "Es una historia que entretiene, que hace reír y que manda un mensaje familiar. Creo que es una muy bonita manera de mandar cariño hasta las casas", asegura el actor y cantante mexicano, quien graba actualmente en México esta historia bajo estrictos protocolos de seguridad. Mane, esta telenovela llega a tu vida de una manera muy sorpresiva La verdad sí. Yo no tenía pensado ahorita hacer una telenovela porque estaba muy enfocado en sacar mi disco, que bueno por la pandemia se retrasó y se retrasó. Cuando Juan Osorio me platicó de este personaje, que es el protagonista de esta historia, me sentí muy halagado de poder tener a Juan confiando en mí y en mi capacidad para poder darle vida y pues fue por sorpresa porque no es algo que yo estaba esperando, digamos. Nunca hablé con José [Ron] acerca de este personaje; sin embargo, tengo una muy buena relación con él. Lo respeto mucho. Mane de la Parra Sin duda es un personaje diferente a todo lo que has hecho Creo que es un personaje que me va a ayudar a enseñar otras facetas de mí como actor y que también creo que me llega en un momento en el que ya tengo una madurez –quiero creer– en general para poder hacer un personaje de estas características y con esta importancia. Image zoom Mane de la Parra es Patricio Iturbide en ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Mezcalent El personaje en un inicio se le ofreció a José Ron, ¿llegaste a hablar con él? Nunca hablé con José acerca de este personaje; sin embargo, tengo una muy buena relación con él. Lo respeto mucho. Respeto todo lo que ha hecho. En esta ocasión no lo pudo hacer él, pero tengo yo la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo. Siempre le desearé lo mejor a él y a todos mis compañeros. Así es la vida y aparte José es de las personas que creo que más personajes ha hecho, así que también creo que ha de estar agradeciendo el también tener un espacio para él, para hacer su música y sus cosas. ¿Es más difícil hacer reír que llorar? Dicen que lo más difícil es hacer reír, [pero] yo te puedo decir que me encanta poder hacer reír, sobre todo porque a pesar de que es un tono de comedia mi personaje no es cómico, lo que es cómico son las situaciones que le pasan, entonces no es hacerme el chistoso, simplemente son chistosas las cosas que experimenta mi personaje y está muy divertido. ¿Te identificas en algún aspecto con tu personaje? La verdad no, en nada. Bueno, Patricio es un buen hijo y quiero pensar que yo soy un buen hijo y Patricio también es una persona de una sola pieza y quiero pensar que así soy. Creo que Patricio es una persona buena. Sin embargo, es muy diferente a mí en casi el 99.9 de las cosas que le pasan y que hace y es berrinchudo. Es complejo. Es un personaje complejo. ¿Qué situaciones o problemáticas se verán reflejadas en la historia? Una de ellas es que cuando el amor llega, llega, que toda la gente tiene derecho a cambiar, que no todos somos ni buenos ni malos, simplemente tenemos cosas buenas y cosas malas. Por otro lado, la importancia de tener una familia sólida. Y bueno la historia de la familia son todos los problemas que tiene una familia: los problemas de la mamá, los problemas de los hijos... y cómo los problemas de cada uno de sus miembros terminan afectando a todos. Somos una producción de más de ciento y tantas personas y han sido muy pocos casos. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Lo mejor que se puede. Mane de la Parra Has hecho una gran química con Eva Cedeño, ¿verdad? Sí, adoro a Eva Cedeño. La respeto mucho. Es una tremenda actriz. Tengo el gusto de decir que es mi amiga. Ya habíamos trabajado anteriormente pero no como protagonistas y me parece que sin duda alguna es de las mejores protagonistas que hay ahorita en la televisión, ya lo comprobó anteriormente con su pasada novela y ahorita creo que se consolida una vez más. Trabajar con ella ha sido experiencia muy padre. Echamos mucho relajo la verdad. Image zoom Mane de la Parra y Eva Cedeño, protagonistas de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Mezcalent La telenovela se está grabando en unas condiciones muy especiales debido a la pandemia, ¿ha sido difícil adaptarse a esta nueva normalidad? La verdad sí está difícil por muchas cosas. Evidentemente ha habido muy poquitos casos en nuestra producción, pero ha habido casos de compañeros que se han enfermado y eso siempre asusta. Pero, por otro lado, también lo que más me ha costado trabajo es que cuando grabamos en locación yo estoy acostumbrado a que la gente se acerque a mí a tomarse fotos y a abrazarnos o a platicar y esta vez ha sido más complejo porque lo tenemos que hacer con una distancia sin poder abrazarnos y con un cubrebocas y todo esto por cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Eso sí ha sido una parte difícil, pero la verdad la gente ha sido muy generosa y ha entendido perfectamente la situación y pues hacemos selfies desde lejos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Has tenido miedo de contagiarte? Somos una producción de más de ciento y tantas personas y han sido muy pocos casos. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Lo mejor que se puede. Evidentemente nadie esté exento de poderse contagiar. Esperemos que no me contagie y sobre todo que nadie tenga problemas graves de salud. Cuando un actor da positivo, ¿cuál es el protocolo que se sigue? No lo conozco a fondo porque no he dado positivo, pero sí sé que se nos han hecho pruebas a todos. Se hacen pruebas regularmente. Cuando alguien sale positivo se aísla y se han tomado todos los protocolos y responsabilidades que están marcadas. Y la verdad que eso le agradezco mucho a nuestra producción, que ha tomado los protocolos con mucho exigencia porque la verdad para ser tantas tantas personas han sido pocos los casos. Los casos de contagio dificultan los planes de grabación, ¿no? Yo supongo que sí. No soy el productor, pero puedo creer que sí se mueve el plan de trabajo de todos y es difícil, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso empezamos a grabar un poco antes para poder estar preparados y ajustarnos al tiempo y a lo que estamos viviendo.

