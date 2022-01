Malverde no puede contra Madre en su último duelo y Soltero con hijas pierde fuerza La superserie de época que protagoniza Pedro Fernández se despidió el pasado miércoles 26 de enero de la pantalla de Telemundo frente al exitoso drama turco de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Malverde Malverde (Telemundo); Madre (Univision) | Credit: TELEMUNDO; UNIVISION Tras cuatro meses al aire, el 'santo patrón' de Telemundo, Malverde, se despidió este miércoles 26 de enero de la pantalla de Telemundo. La ambiciosa superserie de época protagonizada por Pedro Fernández promedió durante su último capítulo 1,062,000 televidentes (P2+), una cifra que no se aleja demasiado de los datos de audiencia que venía registrando regularmente la ficción. Con respecto a su penúltimo episodio, la superserie logró ganar algo más de 100 mil televidentes (P2+), que no fueron suficientes para liderar su franja horaria de emisión. La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Carolina Miranda, Isabella Castillo, Alejandro Nones, Ivonne Montero y Mark Tacher, entre un destacado elenco, se quedó una jornada más lejos de superar a su competidor más directo, el conmovedor drama turco Madre, que sedujo a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+), según datos de Nielsen NPM. Pedro Fernández Pedro Fernández protagonista de Malverde: el santo patrón | Credit: TELEMUNDO La telenovela que protagoniza la actriz turca Cansu Dere en la piel de Zeynep, una maestra con un tormentoso pasado que, tras ver cómo la sociedad le da la espalda a una de sus alumnas que es víctima de abuso físico y emocional en su casa, decide huir con la pequeña a Estambul para iniciar una nueva vida juntas, venció al final de la superserie de época de Telemundo en casi 600 mil televidentes (P2+), lo que llevó a Univision a liderar su franja horaria de emisión. 10PM 1.Madre: 1,617,000 (P2+) 2.Malverde: 1,062,000 (P2+) El drama turco que también protagoniza la carismática niña turca Beren Gökyıldız, la inolvidable Oyku de la exitosa telenovela turca de Telemundo Todo por mi hija, se mantiene así desde su estreno el pasado 11 de enero con fuerza en el prime time de la televisión hispana. Madre Protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION Soltero con hijas pierde fuerza Tras convertirse en el mejor estreno de una telenovela de Univision desde abril de 2020 con casi 2 millones de televidentes (P2+), la comedia romántica que protagonizan Gabriel Soto, Vanessa Guzmán e Irina Baeva ha perdido fuerza conforme ha ido avanzando su historia. Gabriel Soto Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, protagonistas de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Aunque se mantiene como líder de su franja horaria de emisión, este miércoles, durante su tercer capítulo, la telenovela registró 1,594,000 televidentes (P2+), lo que supone una disminución de 300 mil televidentes con respecto a la emisión de su primer capítulo el pasado 24 de enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más vista Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Angelique Boyer y Sebastián Rulli, fue el miércoles la ficción más vista con 1,672,000 televidentes (P2+), a pesar de competir contra la ficción más vista actualmente en el prime time de Telemundo. 9PM 1.Vencer el pasado: 1,672,000 (P2+) 2.Hercai: 1,349,000 (P2+)

