Close

¿Qué sucede con Malverde: el santo patrón tras brote de coronavirus en su elenco? Telemundo envió un comunicado a People en Español en el que explica qué está sucediendo en la producción que protagoniza el actor y cantante Pedro Fernández. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Malverde: el santo patrón, la nueva superserie de Telemundo que marca el regreso a la actuación del actor y cantante mexicano Pedro Fernández, se ha topado con un duro obstáculo durante sus primeras semanas de grabación en México. La covid-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se ha colado en el set de grabación, dejando varios casos de contagio entre su elenco, entre ellos Alan Slim, Ivonne Montero e Isabella Castillo, quien confirmó este martes por medio de su cuenta de Instagram que también se encuentra batallando contra el virus. People en Español se puso en contacto con la cadena hispana para conocer de primera mano qué está sucediendo con el rodaje de esta ambiciosa ficción tras verse sorprendido de lleno por la enfermedad infecciosa que mantiene desde hace un año en vilo al planeta. "La salud y seguridad del talento y los equipos de producción que trabajan en las producciones de Telemundo son nuestra principal prioridad. Algunos talentos del elenco de Malverde no estarán participando de la producción temporalmente, ya que dieron positivo a Covid-19 como recientemente anunciaron públicamente. De acuerdo con el protocolo de la compañía productora y las regulaciones locales, tomarán un descanso de la producción para recuperarse y satisfacer los requisitos de aislamiento", reza el comunicado que nos hizo llegar la cadena. Image zoom Alan Slim, Isabella Castillo e Ivonne Montero, actores de Malverde contagiados | Credit: Mezcalent (x3) En el mismo, Telemundo explica que si bien los actores contagiados "no estarán participando de la producción temporalmente", la superserie continúa sus grabaciones ya que "la casa productora con la que estamos trabajando para esta producción ha tomado las medidas necesarias para poder continuar con la producción como estaba planeado". "Les deseamos una pronta recuperación y esperamos tenerlos de regreso pronto en la producción", concluye el comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Fernández, Carolina Miranda, Mark Tacher y Alejandro Nones entre su elenco protagónico, Malverde: el santo patrón relata la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes. Si no hay cambios de última hora, la superserie se estrenará a finales de año.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Qué sucede con Malverde: el santo patrón tras brote de coronavirus en su elenco?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.