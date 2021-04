Primer avance de Malverde: el santo patrón con Pedro Fernández como protagonista Telemundo destapó este jueves las primeras imágenes del actor y cantante como protagonista de esta esperada superserie de época cuya historia transcurre en el siglo XIX. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Inicia la cuenta atrás para la llegada de Malverde: el santo patrón! A modo de aperitivo, Telemundo lanzó este jueves durante la transmisión de la gala de los Latin American Music Awards el primer avance de esta esperada superserie que protagoniza Pedro Fernández. La cadena deja así al descubierto las primeras imágenes del reconocido actor y cantante en la piel de Malverde, brindándole a la audiencia un avance de la acción que podrán ver próximamente en el prime time hispano como parte de la historia del legendario Malverde. Situada a finales del siglo XIX, Malverde: el santo patrón relatará la historia jamás contada de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, y protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos. "Los creadores de La reina del sur te traen la primera superserie de época", anuncia Telemundo en este primer avance de la que será su nueva producción estelar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esperada superserie cuenta con un reconocido elenco internacional que incluye a Carolina Miranda (Señora Acero), Mark Tacher (La reina del sur), Alejandro Nones (La Piloto), Luis Felipe Tovar (El Recluso) e Isabella Castillo (El señor de los cielos), entre otros. El elenco también lo conforman Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo y Kenneth Lagunes. Malverde Malverde | Credit: TELEMUNDO "Es una historia preciosa que, de verdad, el público no se va a poder despegar realmente, se va a enganchar muy pronto, es una historia maravillosa y es un proyecto que para Telemundo –como todos sus proyectos– es muy importante, pero este es un proyecto diría yo que un poquitito más por la exigencia, por la producción, por el elenco, porque aparte el elenco es extraordinario", compartía meses atrás su protagonista en el programa hoy Día. Malverde: el santo patrón se estrenará próximamente por Telemundo.

