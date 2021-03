Close

Conoce al elenco de Malverde: el santo patrón, la primera superserie de época de Telemundo Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Mezcalent (x2), TELEMUNDO Protagonizada por el reconocido actor y cantante mexicano Pedro Fernández, la nueva superserie de la cadena hispana ya comenzó a grabarse en México para estrenarse a finales de año en el prime time hispano. Inspirada en una historia real, la ficción relata la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes. Empezar galería Carolina Miranda Image zoom Credit: Mezcalent La actriz mexicana se convirtió en la 'Señora Acero' de Telemundo durante las tres últimas temporadas de la exitosa superserie de la cadena hispana. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Mark Tacher Image zoom Credit: Mezcalent La segunda temporada de La reina del sur marcó en 2019 su debut en la pantalla de Telemundo y desde entonces no ha dejado de encabezar proyectos para la cadena hispana, entre ellos Operación pacífico. 2 de 10 Applications Ver Todo Alejandro Nones Image zoom Credit: Mezcalent Con telenovelas como Teresa, Corona de lágrimas y Amar a muerte, el actor venezolano se convirtió en una de las grandes estrellas de la empresa Televisa. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Isabella Castillo Image zoom Credit: Mezcalent Rostro habitual en las producciones de Telemundo, la actriz cubanoamericana fue parte del elenco de la exitosa superserie El señor de los cielos. 4 de 10 Applications Ver Todo Sofía Castro Image zoom Credit: Mezcalent La hija de Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto Castro hasta ahora había desarrollado toda su carrera en Televisa con melodramas como Por siempre mi amor, El hotel de los secretos y El dragón. 5 de 10 Applications Ver Todo Ivonne Montero Image zoom Credit: Mezcalent La actriz mexicana es uno de los rostros mexicanos más conocidos de la pequeña pantalla. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alan Slim Image zoom Credit: Mezcalent El actor mexicano se hizo muy popular a raíz de su participación en la también superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde interpretó a Jaime. 7 de 10 Applications Ver Todo Miguel de Miguel Image zoom Credit: Mezcalent El talento del actor español traspasó fronteras en 2011 gracias a su participación en La reina del sur. 8 de 10 Applications Ver Todo Luis Felipe Tovar Image zoom Credit: Mezcalent El actor mexicano y maestro de actuación tiene a sus espaldas una impecable trayectoria artística. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más elenco Image zoom Credit: Mezcalent El elenco estelar de la superserie también lo conforman Ramón Medina, Claudio Roca, Mariaca Semprúm, Mabel Cadena, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo –en la foto– , Salvador Sánchez, Lukas Urkijo y Kenneth Lagunes. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Conoce al elenco de Malverde: el santo patrón, la primera superserie de época de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.