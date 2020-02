Así fue el reencuentro de Majida Issa con Johanna Fadul en el rodaje de Operación pacífico (exclusiva) Majida Issa y Johanna Fadul pasaron de ser madre e hija en Sin senos sí hay paraíso a hermanas en Operación pacífico. Así ha sido su reencuentro. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya se acerca el esperado estreno de Operación pacífico, la superserie que vuelve a reunir a Majida Issa con Johanna Fadul. Ambas actrices acapararon la atención por su química espectacular en Sin senos sí hay paraíso. En dicha telenovela, encabezada por Carmen Villalobos, las actrices colombianas hicieron de madre e hija. Ahora, en la nueva ficción de Telemundo harán de hermanas. De visita en los estudios de People en Español en Nueva York, aprovechamos para preguntarle a Majida cómo fue el reencuentro con Johanna, especialmente por lo poco frecuente que es ver a dos actrices colaborar juntas al hilo y el roles tan distintos. “Cuando me dijeron que iba a ser mi hermana las dos nos miramos y yo le dije ‘uy nos va a tocar…ver qué vamos a hacer porque no está fácil que la gente nos relacione en cuanto nos vea y que nuestra relación sea súper dferente,'” expresa Majida, “nuestra manera de hablar de tratarnos, de todo para que el televidente no haga una… que no viaje directamente al otro proyecto [de Sin senos…].” Fueron personajes muy fuertes, la relación de madre e hija de Sin senos sí hay paraíso fue una relación tremendamente fuerte. Aquí también es una relación muy fuerte. Distinta, pero también son ellas dos contra todo lo que les ha pasado en la vida, son dos niñas que se quedaron sin sus papás muy chiquitas, que han crecido juntas solitas es una relación de hermanas muy especial . Entonces sí nos preocupó mucho al principio. Primero me preocupó ya después trabajando le encontramos la manera hacerlo, así que ojalá les guste”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Operación pacífico narrará la historia de Amalia Ortega (Majida Issa), una destacada y brillante agente federal de la unidad secreta de investigación de la Policía Nacional, quien tiene la misión y el objetivo personal de capturar a ‘El Guapo’, uno de los últimos traficantes de droga en la frontera norte de México. Para lograrlo, Amalia deberá infiltrar no sólo las redes del narcotráfico, sino las redes de corrupción en los más altos niveles del poder en su país, jugándose en ello su propia vida y la de su familia. El estreno de Operación pacífico está programado para el lunes 10 de febrero a las 10 p.m., hora del Este, en sustitución de El señor de los cielos. Advertisement

