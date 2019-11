Majida Issa protagonizará la nueva superserie de Telemundo Operación Pacífico La inolvidable Diabla de Sin senos sí hay paraíso encabezará la nueva ficción estelar de la cadena de habla hispana junto al actor mexicano Mark Tacher. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Majida Issa no participará en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso que estrenará próximamente Telemundo en horario estelar, pero la actriz colombiana seguirá formando parte de las filas de la cadena, ahora como protagonista de su nueva y ambiciosa superserie. La intérprete de 37 años encabezará junto al actor mexicano Mark Tacher, quien interpreta actualmente a Alejandro Alcalá en La reina del sur (Telemundo), Operación Pacífico, una nueva ficción que comenzará a grabarse próximamente en Colombia y que está inspirada en eventos de la vida real. Image zoom Cortesía TELEMUNDO "No se imaginan la emoción que me trae", expresó emocionada recientemente Majida a través de sus redes sociales. "Me pone la cabeza a mil y sueño despierta todo el tiempo. Pero les cuento que también es intensamente confrontante y exigente. Empezar a pensar diferente, moverse diferente, exigirle a mi cuerpo un nuevo orden, nuevas formas; nuevas preguntas acerca de las relaciones, investigar y conocer los diferentes puntos de vista. Aquí estoy otra vez aprendiendo cosas nuevas, en mi estado favorito como actriz: el de la duda. La duda, las preguntas constantes que no me permiten acomodarme, ni volver a los lugares conocidos ya. Incomodo y difícil puede ser, pero engrandecedor siempre", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ficción narra la historia de Amalia Ortega, una destacada y brillante agente federal de la unidad secreta de investigación de la Policía Nacional, quien tiene la misión y el objetivo personal de capturar a ‘El Guapo', uno de los últimos traficantes de droga en la frontera norte de México. Para lograrlo, Amalia deberá infiltrar no sólo las redes del narcotráfico, sino las redes de corrupción en los más altos niveles del poder en su país, jugándose en ello su propia vida y la de su familia. Image zoom Majida Issa, protagonista de Operación Pacífico. Majida se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, donde dio vida durante tres temporadas a la temida ‘Diabla', personaje que ahora interpretará Kimberly Reyes. Advertisement

