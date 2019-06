Majida Issa y Johanna Fadul juntas en un nuevo proyecto de Telemundo y más noticias ¡De telenovela! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Las actrices colombianas, que interpretaron a La diabla y su hija en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, volverán a trabajar juntas en una nueva ficción de la cadena de habla hispana y otras noticias de telenovela. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes! Empezar galería De regreso a Telemundo Image zoom Cortesía TELEMUNDO Desde que su personaje, la caprichosa y superficial hija de La Diabla, dejara de aparecer el año pasado en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso no habíamos vuelto a tener noticias de la actriz colombiana Johanna Fadul, quien se hizo muy popular entre el público hispano a raíz de su participación en esta ficción que encabeza Carmen Villalobos junto a un gran elenco. La intérprete de 33 años esperaba impaciente el proyecto adecuado para poder volver a la televisión por la puerta grande y parece que por fin lo encontró. La actriz estará de regreso muy pronto en la televisión de habla hispana como parte del elenco de Operación pacífico, la nueva y ambiciosa superserie de Telemundo que está por iniciar grabaciones en Colombia. Advertisement Advertisement Juntas de nuevo Image zoom Instagram Johanna Fadul Johanna volverá a compartir créditos en Operación pacífico con Majida Issa, quien fue su madre en Sin senos sí hay paraíso y con quien logró una gran química en pantalla, ya que la actriz colombiana conformará junto a Mark Tacher la pareja protagónica de esta historia. Operación pacífico narrará la historia de Amalia Ortega (Majida Issa), una destacada y brillante agente federal de la unidad secreta de investigación de la Policía Nacional, quien tiene la misión y el objetivo personal de capturar a ‘El Guapo’, uno de los últimos traficantes de droga en la frontera norte de México. Para lograrlo, Amalia deberá infiltrar no sólo las redes del narcotráfico, sino las redes de corrupción en los más altos niveles del poder en su país, jugándose en ello su propia vida y la de su familia. Fiesta de despedida El elenco de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso se vistió de gala el pasado fin de semana en Colombia para celebrar por todo lo alto el fin de las grabaciones de la nueva temporada de la serie, que se estrenará muy pronto por Telemundo en horario estelar. ¿Qué trama David Zepeda? El actor mexicano se encuentra grabando un nuevo proyecto de televisión del que aún no ha querido revelar los detalles. "Hay tanto que contarte, por ahora solo puedo decirte: cuenta regresiva", escribió recientemente el galán de telenovelas a través de Instagram. ¿Y Rafael Amaya? Así de sonrientes posaron algunos de los actores de El señor de los cielos desde México durante las grabaciones de la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Aunque la cadena confirmó la participación de Amaya en esta nueva temporada, lo cierto es que hasta la fecha el actor mexicano no se ha dejado ver en las grabaciones, al menos no de manera pública. Sebastián Rulli nos sorprenderá en la piel de un 'narco' experto en aikido, un arte marcial tradicional moderno de Japón, en la nueva ficción estelar de Televisa El dragón que el galán argentino graba desde hace varios meses en México junto a Irina Baeva y un gran elenco. OMG Con esta foto que compartió en Instagram, Gregorio Pernía, El titi en Sin senos sí hay paraíso, dio un pequeño apertivo a sus seguidores de lo que sucederá en la nueva temporada de la exitosa ficción de Telemundo entre su personaje y Mariana (Stephania Duque). ¡Adiós a una diva! 1,308,000 televidentes (P2+) siguieron el pasado lunes por Univision el desenlace de la bioserie sobre la vida de la reconocida actriz mexicana Silvia Pinal que protagoniza Silvia Pinal. Al igual que sucedió durante las semanas en las que estuvo al aire, la ficción se vio superada en audiencia durante su final de dos horas por las producciones de Telemundo: Betty en NY y La reina del sur, que lideraron sus respectivas franjas horarias. Primeros confirmados La productora Rosy Ocampo ya ha dado a conocer a través de las redes sociales los primeros actores confirmados para su nueva telenovela Rompiendo el silencio. Hasta la fecha están dentro del proyecto Geraldine Galván, Axel Ricco, Beng Zeng y Nicole Vale. Amigas Blanca Soto ha hecho grandes amistades durante el rodaje de la nueva ficción estelar de Telemundo que la actriz mexicana graba desde hace varios meses en España, especialmente con intérpretes españolas Bárbara Goenaga y Mariluz Bermúdez, con quienes posa de lo más feliz en la foto. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería

