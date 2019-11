Majida Issa y Johanna Fadul, de madre e hija a hermanas en nueva telenovela de Telemundo Las actrices colombianas, quienes dieron vida a 'La diabla' y Daniela Beltrán en Sin senos sí hay paraíso, vuelven a trabajar juntas en la nueva superserie de la cadena de habla hispana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Operación Pacífico, la nueva superserie de Telemundo que aterrizará el próximo año en el prime time hispano, marcará el reencuentro en pantalla de dos actrices muy queridas por el público. Hablamos de Majida Issa y Johanna Fadul, quienes fueron madre e hija durante tres temporadas en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, ahora conocida como El final del paraíso. A más de un año de haber concluido su participación en dicha historia, las talentosas actrices colombianas –más conocidas como ‘La diabla’ y Daniela– vuelven a trabajar juntas para la cadena de habla hispana en este nuevo drama policiaco de 60 capítulos. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, Majida y Johanna no serán madre e hija; sin embargo, seguirán teniendo una relación muy cercana ya que ahora serán hermanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de este vínculo familiar tan fuerte que unirá a sus personajes, las actrices no serán precisamente las mejores hermanas. Majida Issa será Amalia Ortega La intérprete de 38 años se adentrará en esta historia en la piel de una esposa, madre y capitana de la Unidad Secreta de Inteligencia de la Policía que pondrá en riesgo su carrera, su vida y la de su familia en el intento de capturar al ‘Guapo’, un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano. Image zoom Majida Issa. Cortesía TELEMUNDO Johanna Fadul será Mariana Ortega La actriz de 34 años, por su parte, dará vida a la hermana menor de Amalia, una rebelde sin causa, adicta a la heroína sin futuro que crece odiando a Amalia debido al supuesto favoritismo que tenían sus padres hacia ella. Image zoom Johanna Fadul. Cortesía TELEMUNDO Además de Majida y Johanna, la superserie cuenta con las actuaciones de Mark Tacher (La reina del sur), Luciano D´Alessandro (Mi gorda bella), Julio Bracho (El Chema), Christian Tappan (La reina del sur), Emmanuel Orenday (La reina del sur), Cynthia Alesco (La reina del sur), Klemen Novak (The Americans), Ernesto Benjumea (Pablo Escobar: el Patrón del mal) y Shany Nadan (Bolívar), entre otros. Advertisement EDIT POST

