Maite Perroni se reencuentra con su exgalán de telenovela en su fiesta de cumpleaños La artista mexicana celebró el pasado fin de semana un año más de vida rodeada de sus seres queridos, entre ellos quien fuera su galán en un exitoso melodrama de Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent Con una celebración cargada de música, risas y momentos inolvidables y rodeada de sus seres queridos, entre ellos su novio, el productor de televisión Andrés Tovar; Maite Perroni festejó el pasado fin de semana por todo lo alto en su México natal su cumpleaños número 39. A la fiesta no faltaron queridos excompañeros de trabajo de la actriz mexicana que hoy en día son sus grandes amigos, como el actor mexicano Eugenio Siller, quien fuera su galán hace casi tres lustros en la exitosa telenovela de Televisa Mi pecado que produjo Juan Osorio. Muy amigo de Maite desde entonces, el galán de 40 años, quien protagoniza la exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, no dudó en acompañar a la actriz en este día tan especial. Mi pecado Maite Perroni y Eugenio Siller, protagonistas de Mi pecado (2009) | Credit: Mezcalent Jessica Coch, quien fuera la tercera en discordia entre Perroni y Siller en el melodrama mexicano, también estuvo presente en la celebración festejando los 39 años de vida de su amiga. "Eres el mejor ser humano del mundo, eres pura luz en la vida de todos los que te conocemos", le escribía semanas atrás a Maite la que fuera villana de exitosos melodramas como Cuando me enamoro y Un refugio para el amor por medio de su perfil de Instagram. Maite Perroni Maite Perroni y Jessica Coch en 2009 | Credit: Mezcalent La actriz mexicana, quien lleva varios años alejada de las telenovelas, fue precisamente quien compartió a través de sus historias de Instagram la esperada imagen del reencuentro. Mi pecado Jessica Coch, Maite Perroni y Eugenio Siller en el cumpleaños de la exRBD | Credit: Instagram Jessica Coch SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Maite y a Eugenio los une una amistad muy hermosa desde hace muchos años que ha logrado mantenerse intacta con el paso de los años. "Maite es un ángel. Lo que más admiro de ella es que la persona que tú ves en las entrevistas, la persona que ves en la televisión es la misma persona que ves cuando te estás tomando un café, es igual de dulce, igual de humilde, igual de auténtica que como la ves", declaraba años atrás Siller en una entrevista con People en Español. "Es una persona que quiero mucho".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maite Perroni se reencuentra con su exgalán de telenovela en su fiesta de cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.