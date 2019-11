El protagónico de telenovela que no agradó a Maite Perroni La exRBD reconoció que el proyecto 'terminó siendo una cosa muy extraña' que 'no tenía mucho sentido". By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Maite Perroni es, sin duda, una de las actrices que más telenovelas ha protagonizado durante la última década. Desde que en 2008 diera vida a ‘Marichuy' en el melodrama de Televisa Cuidado con el ángel, la cantante no ha dejado de encabezar exitosas historias para la pantalla chica, entre ellas Triunfo del amor (2010), La gata (2014) y, la más reciente, Papá a toda madre (2018). Pero no todas las telenovelas han dejado con buen sabor de boca a la inolvidable ‘Lupita' de Rebelde. La también cantante de 36 años confesó en una reciente entrevista para el canal de Youtube de la carismática periodista Lourdes Stephen que hubo un personaje en particular que se arrepintió de hacer. "Hubo un proyecto que en especial fue como raro porque no entendíamos si iba a ser comedia o si va a ser melodrama, terminó siendo una cosa muy extraña que se llamó Cachito de cielo. Entonces fue una cosa rarísima", se sinceró Maite. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien al principio el proyecto que protagonizó junto a Pedro Fernández pintaba muy bien, la estrella mexicana reconoció que terminó por no tener mucho sentido. "Yo veía como estaba nuestra querida productora agobiadísima por tratar de resolver esto entonces estaban escribiendo y reescribiendo. Fue como un proyecto tropezado y que al principio empezó superbien, pero ya después como que no tenía mucho sentido, entonces sí no me inspiró mucho", aseguró la exRBD. Image zoom Mezcalent La actriz, que tiene más de 6 millones de seguidores solo en Instagram, quiso dejar claro que su descontento con el proyecto fue por un motivo estrictamente de guion. "Pedro Fernández un tipazo, todos, si eso no tiene nada que ver, más bien era como la historia, como que a todos nos pasó eso yo creo", concluyó la artista. Advertisement

