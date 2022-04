Madre ¡ya tiene sustituta por Univision! El exitoso drama turco protagonizado por Cansu Dere y la niña Beren Gokyildiz se despedirá a mediados de mayo del público hispano por la puerta grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre Madre | Credit: UNIVISION Madre ya se encuentra en sus últimas semanas por la pantalla de Univision. Tras casi 5 meses al aire, el conmovedor drama turco protagonizado por Cansu Dere (Zeynep) y la niña Beren Gokyildiz (Turna/Melek) llegará a su gran final a mediados de mayo. La aclamada telenovela, que se ha posicionado desde su estreno como una de las ficciones más vistas actualmente en el horario de máxima audiencia de la televisión de habla hispana, pondrá punto final a su historia –si no hay cambios de última hora–, el lunes 16 de mayo. Lejos de apostar por una nueva producción turca, Univision estrenará en la franja horaria que dejará libre el final de Madre El último rey: el hijo del pueblo, la serie biográfica sobre el legendario artista Vicente Fernández que protagoniza el cantante y actor mexicano Pablo Montero. "Es un privilegio y honor llevar a la pantalla la vida y el legado de Vicente Fernández con una historia fascinante y de una manera que solo TelevisaUnivision puede narrar", dijo Juan Osorio, productor ejecutivo de la serie biográfica, cuya primera temporada ya se emitió en México. "Esta inspiradora historia cuenta con contenido exclusivo y momentos que evocarán sentimientos de nostalgia y admiración al hombre detrás del ídolo que cautivó a México y el mundo". Pablo Montero Pablo Montero interpreta a Vicente Fernández | Credit: TELEVISAUNIVISION Desde su origen humilde hasta su ascenso a la fama y todo lo que transcurrió para alcanzarla, El último rey: el hijo del pueblo hará revivir al público los momentos más importantes de la vida del rey de la música ranchera, incluidos sucesos de gran impacto, su gran historia de amor, tragedias personales y los sacrificios que hizo para llegar a ser un adorado ídolo cultural. El último rey El último rey: el hijo del pueblo | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El elenco estelar de El último rey: el hijo del pueblo incluye a Angélica Aragón, Iván Arana, Iliana Fox, Pablo Montero, Jesús Moré, Emilio Osorio, Salvador Sánchez y Vince Miranda. La serie biográfica se estrenará el martes 17 de mayo a las 10 p. m., hora del Este.

