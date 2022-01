Madre: 7 datos que debes conocer sobre el conmovedor drama turco que estrena este martes Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madre Credit: UNIVISION Protagonizada por la carismática niña turca Beren Gökyıldız, la inolvidable Oyku de Todo por mi hija, la aclamada telenovela turca se transmitirá de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, en sustitución del exitoso melodrama La desalmada. Empezar galería 1. Historia atípica Madre Credit: UNIVISION A diferencia de la mayoría de las telenovelas que estamos acostumbrados a ver en el prime time de la televisión hispana, que narran una historia tradicional de amor; Madre se centra en un tipo diferente de cariño que explora diversos tipos de maternidad. El aclamado drama turco inicia cuando Zeynep (Cansu Dere), una joven con un pasado trágico, se da cuenta de que una de sus estudiantes, la inocente Melek (Beren Gökyıldız), esconde una herida profunda pues es víctima de abuso físico y emocional en su casa. Cuando la sociedad le da la espalda a la niña, la maestra decide tomar medidas al respecto y opta por huir con la pequeña alumna a Estambul, emprendiendo así un viaje lleno de desafíos que la hará enfrentar su pasado. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio 2. Emisión original Madre Credit: UNIVISION El conmovedor drama se estrenó en su país de origen, Turquía, en octubre de 2016 y finalizó en junio del año siguiente. 2 de 8 Ver Todo 3. Única temporada Madre Credit: UNIVISION La ficción cuenta con una única temporada compuesta por 33 episodios de aproximadamente 2 horas de duración cada uno. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 4. Debut como protagonista Madre Credit: UNIVISION La telenovela marcó el debut como protagonista en televisión de la niña turca Beren Gökyıldız –la inolvidable Oyku de Todo por mi hija–, quien en ese momento tenía tan solo 7 años. 4 de 8 Ver Todo 5. La más exportada Madre Credit: UNIVISION La historia ha sido transmitida en decenas de países con gran éxito de audiencia, ganándose el título de la serie más exportada del 2018 en Turquía, según el dato difundido por Univision. 5 de 8 Ver Todo 6. La más vista Madre Credit: UNIVISION La telenovela se convirtió en 2018 en la ficción turca más vista en España tras obtener altos números de audiencia por Nova. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 7. ¿Quién es ella? Madre Credit: UNIVISION Detrás del personaje de Zeynep, la maestra que decide huir con la pequeña Melek para salvarla del abuso físico y emocional que sufre en su casa, se encuentra Cansu Dere, una de las actrices turcas más reconocidas y exitosas de su generación. Solo en su cuenta de Instagram supera los 2 millones de seguidores. 7 de 8 Ver Todo ¿Te la vas a perder? Madre Credit: UNIVISION No dejes de ver esta noche el gran estreno de Madre por la pantalla de Univision a las 10 p. m., hora del Este. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

