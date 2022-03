Madre dará un salto en el tiempo: así será la nueva etapa de la exitosa telenovela turca El conmovedor drama turco protagonizado por Cansu Dere (Zeynep) y la niña Beren Gokyildiz (Turna) dará este viernes un giro inesperado a través de la pantalla de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zeynep Zeynep y Turna 18 meses después | Credit: ANNE Madre, la exitosa telenovela turca que protagoniza la niña Beren Gokyildiz en la piel de Melek, iniciará esta semana una nueva etapa a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. El conmovedor drama turco dará un salto en el tiempo que situará la historia 18 meses después de que Zeynep cayera en coma al poco tiempo de verse obligada a despedirse de Turna para evitarle más sufrimiento ante la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con ella, esto luego del trágico accidente automovilístico que sufrió junto con Sinan tratando de salvarle la vida a la pequeña. ¿Qué va a pasar? Un año y medio más tarde, la vida de la joven fotógrafa ya no es la misma. Aunque logró salir del coma y recuperarse del accidente, Zeynep ha tenido que aprender a vivir con un gran dolor en su corazón: la ausencia de Turna, a quien cree muerta debido a una mentira que inventó Cahide. Madre Zeynep sufre al creer que Turna está muerta | Credit: Anne "El problema no fue salir del coma, sino mantenerme en pie después de lo de Turna y aferrarme a la vida", llega a confesar el personaje interpretado por la actriz turca Cansu Dere. Madre Zeynep visita la supuesta tumba de Turna | Credit: Anne Ahora Zeynep está casada con Sinan y vive un gran momento a nivel profesional tras ser ascendida en su trabajo, pero la 'muerte' de Turna le impide ser feliz y borra todo rastro de ilusión en su rostro. "Hubo momentos en los que creía que no despertarías, pero ahora estás aquí conmigo, aún no lo puedo creer, por eso me gusta mirarte fijamente y disfrutarlo", le confiesa Sinan. Zeynep Zeynep y Sinan ahora son esposos | Credit: Anne Mientras Zeynep trata de rehacer su vida en medio del dolor, Turna continúa sufriendo los abusos emocionales de su padrastro y de su madre. Por si fuera poco, la niña, además, se ha visto obligada a asumir una gran responsabilidad a su corta edad: velar por el bienestar de su hermanito, de quien se tiene que hacer cargo debido a la incompetencia de sus padres y a quien tratará de proteger en la medida de sus posibilidades para evitar que el pequeño sufra lo que ella sufrió. Turna Turna se hace cargo de su hermanito | Credit: ANNE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que en algún momento las vidas de Zeynep y Turna volverán a cruzarse? ¿Se enterará la joven fotógrafa de que Turna está viva? Descúbrelo de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre dará un salto en el tiempo: así será la nueva etapa de la exitosa telenovela turca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.