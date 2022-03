Así lucen ahora, 5 años después, los protagonistas de la exitosa telenovela turca Madre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madre Credit: Hemisphere TV A 5 años del final de las grabaciones del conmovedor drama turco que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m, hora del Este, con gran éxito de audiencia, te mostramos cómo lucen sus actores en la actualidad sin la caracterización del personaje. Empezar galería Melek Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Beren Gokyildiz, la actriz infantil que interpreta a la tierna Melek, ha pasado de ser una niña a estar a punto de entrar en la adolescencia, por lo que su cambio sea quizás el más notorio de todo el elenco. Y es que en septiembre de este año cumplirá 13 años. Beren supera el millón de seguidores en Instagram. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Zeynep Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Detrás de la aguerrida Zeynep se encuentra Cansu Dere, una de las actrices turcas más famosas tanto dentro como fuera de su país. Una popularidad que se ve reflejada en las redes sociales, donde solo en Instagram cuenta con 2 millones de seguidores. 2 de 9 Ver Todo Gönül Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV El look que luce en la actualidad la reconocida actriz turca Vahide Perçin, quien interpreta a la verdadera madre de Zeynep –mejor conocida como la señora 'Torpe', como la llama cariñosamente Melek–, dista mucho del de su personaje. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Şule Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Con gafas y boina, así se dejó ver recientemente la actriz turca Gonca Vuslateri, quien da vida a la madre de Melek, por medio de su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores. 4 de 9 Ver Todo Cengiz Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Si el personaje se ha hecho odiar entre el público es gracias a la interpretación del actor turco Berkay Ateş, quien afortunadamente no tiene nada en común con Cengiz. 5 de 9 Ver Todo Cahide Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Gülenay Kalkan es la actriz turca que interpreta a la madre adoptiva de Zeynep. Aunque han pasado 5 años desde el final de Madre, hay algo que no ha cambiado y es su color de cabello. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gamze Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV Pocos saben que Alize Gördüm es hija en la vida real de Vahide Perçin, la actriz detrás de Gönül, por lo que madre e hija comparten set de grabación en la telenovela. 7 de 9 Ver Todo Duru Madre Credit: Instagram; Hemisphere TV La hermana adoptiva de Zeynep se llama en la vida real Ahsen Eroğlu y, según se deduce de las imágenes que comparte en Instagram, le encanta jugar con la moda. 8 de 9 Ver Todo ¿Te la vas a perder? Madre Credit: Hemisphere TV No dejes de ver el conmovedor drama turco Madre de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

