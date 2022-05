Madre llega esta noche a su gran final: ¿qué sucederá en el último capítulo? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anne Tras cuatro meses al aire, el conmovedor drama turco protagonizado por Cansu Dere y la niña Beren Gokyildiz llega este lunes 16 de mayo a su gran final por la pantalla de Univision a las 10 p. m., hora del Este. ¿Tendrá Turna/Melek un final feliz? Mira aquí unas imágenes a modo de aperitivo. Empezar galería Último capítulo Anne El destino de Turna/Melek ya está escrito. Esta noche por la pantalla de Univision la exitosa telenovela turca Madre protagonizada por Cansu Dere (Zeynep) y la niña Beren Gokyildiz (Turna) pondrá punto final a su historia con un capítulo final que promete no dejar indiferente a nadie. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Final feliz? Madre Credit: Instagram Anne ¿Logrará Turna por fin ser feliz al lado de Zeynep después de haber vivido un verdadero infierno en su propio hogar? 2 de 6 Ver Todo ¿Final trágico? Madre Credit: Instagram Anne ¿O será que el despiadado Cengiz (Berkay Ateş) truncará para siempre la felicidad de la tierna niña interpretada por Beren? 3 de 6 Ver Todo Anuncio Incierto futuro Madre Otra pregunta que se hacen muchos televidentes es qué va a suceder con Şule, la madre de Turna. El personaje interpretado por Gonca Vuslateri jugará un papel fundamental en el desenlace de la ficción y el futuro de Melek. 4 de 6 Ver Todo Arrollador éxito Madre Credit: Instagram Anne Madre se estrenó a principios de año por Univision y desde su primer capítulo se posicionó en el gusto del público, convirtiéndose en la ficción más vista en el prime time de la televisión hispana, llegando a triplicar en audiencia a la nueva temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo). 5 de 6 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? Anne Credit: Instagram Anne No dejes de ver el gran final de Madre esta noche a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

